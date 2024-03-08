Экономисты улучшили прогноз роста ВВП Сингапура из-за Тейлор Свифт

По данным аналитической компании Smith Travel Research, вскоре после того, как Свифт объявила даты выступлений в Сингапуре в прошлом году, число бронирований отелей на март 2024 года выросло на 10%. Представитель туристической онлайн-платформы Trip.com Эдмунд Он сообщил CNN, что число рейсов в Сингапур с 1 по 9 марта выросло на 186%. Авиакомпания JetStar Asia зафиксировала 20-процентный рост спроса на рейсы из Бангкока, Манилы и Джакарты в Сингапур за тот же период.