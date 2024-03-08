Дубай ввел налог в 20% для иностранных банков

Норма распространяется в том числе на банки, которые зарегистрированы в зонах специального развития и свободных зонах, при условии, что у них есть лицензия на деятельность. Исключение предоставят только кредитным организациям, прошедшим регистрацию через финансовый центр Дубая.
Закон предусматривает взимание ежегодного налога в размере 20% с налогооблагаемого дохода иностранных банков. Из этой суммы будут вычитать процент корпоративного налога и налога на предпринимательскую деятельность, если банк все вовремя уплатит.
В 2022 году власти Дубая представили план по созданию метавселенной, который предполагает создание свыше 40 тыс. виртуальных рабочих мест и прибавку примерно $4 млрд к городскому ВВП в течение пяти лет. По данным консалтинговой компании Nikoliers, с начала 2022-го число брендов из России в Объединенных Арабских Эмиратах выросло почти в 4,5 раза. К 2024 году количество брендов превысило 30, вскоре показатель может достигнуть 55-ти.
Лаура Кеффер