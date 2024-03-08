ЦБ хочет упразднить стандартные стратегии доверительного управления

Банк России опубликовал проект указания (.pdf), который исключает создание так называемых стандартных стратегий, когда для всех клиентов определялся единый инвестиционный профиль, а управление портфелем происходило по единым правилам. Планируется, что указание вступит в силу 1 апреля 2025 года.
Доверительные управляющие должны применять к своим клиентам индивидуальный подход при формировании инвестиционных портфелей, учитывая их финансовое положение, образование и опыт на рынке ценных бумаг. «Это расширит предложения стратегий доверительного управления, отвечающих персональным инвестиционным ожиданиям клиентов и риск-аппетиту», — отмечает Банк России.
Те, кто хочет приобрести инструменты коллективных инвестиций, могут воспользоваться паевыми инвестиционными фондами, добавляют в ЦБ. С этого года появилась возможность покупать паи на индивидуальные инвестиции счета (ИИС), открытые у управляющих компаний.
Кроме того, ЦБ хочет поменять порядок составления инвестиционного профиля клиента, который заключает договор доверительного управления. В частности, теперь ЦБ предлагает это делать в том числе на основании данных о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица, а также о его образовании. Ранее это определялось на основе возраста, опыта и среднемесячных доходов. «Это позволит точнее определить его цели и оценить допустимый риск», — отмечают в ЦБ.