ЦБ хочет упразднить стандартные стратегии доверительного управления

Кроме того, ЦБ хочет поменять порядок составления инвестиционного профиля клиента, который заключает договор доверительного управления. В частности, теперь ЦБ предлагает это делать в том числе на основании данных о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица, а также о его образовании. Ранее это определялось на основе возраста, опыта и среднемесячных доходов. «Это позволит точнее определить его цели и оценить допустимый риск», — отмечают в ЦБ.