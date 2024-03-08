Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла в три раза: в 2019 году она составляла 14%, а в 2023-м достигла 42% от всех розничных инвесторов. Средней российской женщине-инвестору 35−36 лет, она имеет высшее образование и работает по найму. Такие результаты получил брокер «Тинькофф Инвестиции» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data, который проанализировал инвестиционные предпочтения женщин-инвесторов в России за 2023 год и предшествующие периоды (есть у «РБК Инвестиций»).
Портрет составлен на основе исследования клиентов брокера, совершивших минимум одну сделку в 2023 году или имевших активы на брокерском счете в «Тинькофф Инвестициях» или других брокерских компаниях на конец 2023 года.
Социальный портрет женщины-инвестора
Инвесторы-женщины в России немного старше инвесторов-мужчин — их средний возраст составляет 35−36 лет против 33 соответственно. Возраст почти половины женщин-инвесторов (48%) — от 30 до 45 лет. Доля молодежи (20−30 лет) среди женщин-инвесторов составляет 24,2%, а на лиц старше 45 лет приходится 23,4%. Только 4,4% всех инвестирующих женщин моложе 20 лет.
Доля женщин-инвесторов, развивающих свой бизнес, достигла 16% (в 2020 году было 13%). Однако большинство женщин, занимающихся инвестициями, работают по найму (70,5%). Каждая десятая женщина-инвестор (10,5%) не работает (в 2020 году таких было 16%). Порядка 3% женщин-инвесторов — пенсионерки.
Большинство женщин-инвесторов получили высшее образование — 76%, еще примерно 3% имеют несколько высших, а около 1% — ученую степень. Каждая пятая женщина-инвестор (20%) отметила свой уровень образования как средний.
Как инвестируют россиянки
У женщин-инвесторов за несколько лет выросли аппетиты к риску. 34,7% придерживаются агрессивных стратегий в инвестициях (в 2020 году было 25%). Больше половины (54,1%) женщин-инвесторов придерживаются стратегий с умеренным риском (было 57%). Консервативным стратегиям следуют 11,2% женщин-инвесторов (было 18%).
Есть и более активные женщины-инвесторы: 5,2% каждый месяц совершают от десяти до 50 сделок, а порядка 2% — свыше 50 сделок. Среди женщин-инвесторов есть опытные трейдеры и авторы собственных стратегий в сервисе «Автоследование».
Что в портфеле у женщин-инвесторов
В фаворитах у женщин-инвесторов несколько секторов экономики, самые популярные — финансовый сектор, энергетика, ИТ и потребительские товары.
Самой популярной бумагой в портфелях женщин-инвесторов стал фонд «Тинькофф Вечный портфель» — у 36,5% он есть в портфеле. Второе — четвертое места занимают акции «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти», замыкает топ-5 бумаг фонд «Тинькофф MOEX». Среди любимых компаний-эмитентов у женщин также «Яндекс», ВТБ, АЛРОСА и «Аэрофлот».
Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» провел исследование среди клиентов к Международному женскому дню (есть у «РБК Инвестиций»). В их портфелях также в фаворитах оказались голубые фишки и БПИФы. Активнее всего на биржу выходят жительницы Сибири.
Доля женщин среди новых клиентов брокера ВТБ растет. На текущий момент женщины составляют 41% от числа клиентов брокера ВТБ.
Среди них большинство придерживается осторожного подхода к инвестициям и предпочитает консервативные инструменты. Так, 55% их инвестиционного портфеля приходится на облигации и только 38% — на акции.
Интересно отметить, что к рисковым инвестициям склонны девушки в возрасте до 20 лет — они размещают в акциях до 60% своего портфеля, что больше, чем у мужчин-ровесников.
Чаще всего женщины, как указали в ВТБ, выбирают бумаги «Газпрома», ВТБ и Сбербанка. При этом по объему активов в число лидеров также вошел биржевой фонд денежного рынка «Ликвидность».
Активнее других открывают инвестиционный счет жительницы Сибири (43%) и Южного федерального округа (42%). Больше половины всех клиентов брокера женщины составляют в 16 городах: Кашира, Березовский, Саянск, Ивантеевка, Сафоново, Воскресенск, Кисловодск, Геленджик, Тосно, Ангарск, Северск, Братск, Ессентуки, Узловая, Ступино, Новотроицк.
«В последние годы мы видим рост интереса женщин к инвестициям. Так, в 2021 году на них приходилось около 37−39% новых клиентов брокера ВТБ, с апреля 2022 года — зачастую в районе 50%. А в прошлом году в течение нескольких месяцев женщины открывали инвестиционный счет чаще мужчин. Думаю, это позитивный сигнал для всего рынка, ведь женщины склонны инвестировать без спекуляций, обдуманно и аккуратно, а самое главное — на долгосрочную перспективу, что повышает эффективность вложений и важно для экономики в целом», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.
Число частных инвесторов на Мосбирже на конец февраля 2023 года превысило 30,7 млн, в общей сложности ими открыто 54,3 млн счетов. Больше всего они вложили в долговые инструменты — ₽59,1 млрд. В акции инвестировали ₽4,6 млрд, а в БПИФы — ₽10,5 млрд.
Сделки на Московской бирже в феврале заключали 4,1 млн частных инвесторов — это максимальное значение за всю историю биржевых торгов в России.