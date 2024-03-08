Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла в три раза: в 2019 году она составляла 14%, а в 2023-м достигла 42% от всех розничных инвесторов. Средней российской женщине-инвестору 35−36 лет, она имеет высшее образование и работает по найму. Такие результаты получил брокер «Тинькофф Инвестиции» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data, который проанализировал инвестиционные предпочтения женщин-инвесторов в России за 2023 год и предшествующие периоды (есть у «РБК Инвестиций»).