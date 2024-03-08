Акции «Татнефти» обновили четырехлетний максимум

Сергей Кауфман считает, что будущая норма выплат дивидендов остается интригой в кейсе «Татнефти». Он обращает внимание, что по итогам третьего квартала 2023 года компания неожиданно выплатила 102% прибыли по РСБУ в виде дивидендов. «Если “Татнефть” окончательно перешла на выплату 100% прибыли по РСБУ, то дивиденд за четвертый квартал может составить ₽29,1 на акцию», — полагает он. Это дает 3,9% доходности по обыкновенным акциям и 4% — по привилегированным. При этом Кауфман не исключает, что рост нормы выплат по итогам третьего квартала был временным.