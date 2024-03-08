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Акции «Татнефти» обновили четырехлетний максимум

Эксперты отмечают, что бумаги компании «Татнефть» дорожают на ожиданиях дивидендов. При этом аналитики ожидают роста выручки компании за вторую половину 2023 года на 34% по сравнению с предыдущим полугодием.
Источник: Reuters

Обыкновенные акции «Татнефти» выросли на ₽9,6, или 1,29%, до ₽752,9, в ходе торгов 7 марта на 15:44 мск, свидетельствуют данные Мосбиржи. В предыдущий раз выше этого значения бумаги компании торговались 21 февраля 2020 года, тогда котировки достигали отметки ₽763. По данным на 17:50 мск, обыкновенные акции «Татнефти» прибавляют 0,81% и торгуются на уровне ₽749,3, привилегированные бумаги растут на 0,58% и торгуются на отметке ₽739,5.

«Татнефть» еще не представила отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год. По оценкам аналитиков ФГ «Финам», во втором полугодии выручка компании выросла на 34% по сравнению с предыдущим полугодием, до ₽838 млрд, EBITDA — на 37%, до ₽258 млрд. Чистая прибыль компании могла вырасти на 19%, до ₽176,2 млрд. «Отметим, что более слабая динамика чистой прибыли может быть связана с отсутствием значительных положительных курсовых разниц, завысивших прибыль в первом полугодии», — объясняет аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

В целом позитивная динамика финансовых показателей, по его мнению, связана с ростом рублевых цен на нефть во втором полугодии. При этом отсутствие демпферных выплат за сентябрь сдерживает рост бумаг «Татнефти».

Эксперты отмечают, что бумаги компании растут в преддверии дивидендного сезона. В частности, акции «Татнефти» входят в топ-5 дивидендной корзины «БКС Мир инвестиций». Аналитики ожидают в течение года от компании выплат в размере ₽125 на акцию с потенциальной дивдоходностью 16,6%.

Сергей Кауфман считает, что будущая норма выплат дивидендов остается интригой в кейсе «Татнефти». Он обращает внимание, что по итогам третьего квартала 2023 года компания неожиданно выплатила 102% прибыли по РСБУ в виде дивидендов. «Если “Татнефть” окончательно перешла на выплату 100% прибыли по РСБУ, то дивиденд за четвертый квартал может составить ₽29,1 на акцию», — полагает он. Это дает 3,9% доходности по обыкновенным акциям и 4% — по привилегированным. При этом Кауфман не исключает, что рост нормы выплат по итогам третьего квартала был временным.

Эксперты БКС ранее называли акции компании перспективными еще и потому, что EBITDA и чистая прибыль российских нефтяников обогнали докризисные уровни. «Стратегия развития “Татнефти” до 2030 года нацелена на долгосрочный рост и предусматривает целевой уровень нефтедобычи в 810 тыс. баррелей в сутки — гораздо выше пикового уровня добычи в постсоветскую эпоху. Если мировой спрос на нефть оживится, то акции компании могут показать опережающую динамику», — говорили они.

«Финам» определил целевую цену обыкновенных акций «Татнефти» на уровне ₽798,7, привилегированных — ₽791,7.