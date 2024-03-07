Женщины-инвесторы держат половину портфеля в облигациях, а мужчины — в акциях

В ходе исследования выяснилось, что в среднем портфеле женщины в 2023 году 50,19% актива приходилось на облигации, и только 37,3% — на акции. Оставшаяся доля приходилась на фонды и валюту. В случае мужчин большая часть портфеля — 49,86% — была вложена в акции и только 38,56% — в облигации. При этом ситуация может меняться в зависимости от возраста: у мужчин старше 45 лет с портфелем свыше 1 млн рублей доля облигаций вырастала до 56%, старше 55 лет с портфелем свыше 250 тыс. рублей — до 65%, а свыше 1 млн рублей — и вовсе более 70%. У женщин в этой возрастной когорте доля облигаций колебалась в районе 60−79%.