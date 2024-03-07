Женщины-инвесторы держат половину портфеля в облигациях, а мужчины — в акциях

Аналитики провели исследование портфелей за последние 12 месяцев и выяснили, что в среднем портфеле женщины в 2023 году 50% приходилось на облигации и только 37% — на акции. Мужчины держали 49,86% портфеля в более рискованных и волатильных инструментах — акциях, но более возрастные инвесторы склонялись к большей доле облигаций.
Исследование проводилось по итогам анализа портфелей клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции. Учитывалось средневзвешенное количество акций, облигаций и фондов по каждому типу инструментов, после чего были выбраны и рейтингованы максимальные средние значения.
В ходе исследования выяснилось, что в среднем портфеле женщины в 2023 году 50,19% актива приходилось на облигации, и только 37,3% — на акции. Оставшаяся доля приходилась на фонды и валюту. В случае мужчин большая часть портфеля — 49,86% — была вложена в акции и только 38,56% — в облигации. При этом ситуация может меняться в зависимости от возраста: у мужчин старше 45 лет с портфелем свыше 1 млн рублей доля облигаций вырастала до 56%, старше 55 лет с портфелем свыше 250 тыс. рублей — до 65%, а свыше 1 млн рублей — и вовсе более 70%. У женщин в этой возрастной когорте доля облигаций колебалась в районе 60−79%.
Акции исторически считаются более рискованным и волатильным инструментом, который сильно зависит от показателей компании, рыночной конъюнктуры и внешних событий. При этом они могут показать и большую доходность по сравнению с облигациями, которые выступают более консервативным инструментом и позволяют получать более низкий, но предсказуемый доход с потенциальным возвратом вложенных средств.
Об исследовании
Исследование проводилось по итогам анализа портфелей клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции. Учитывалось средневзвешенное количество акций, облигаций и фондов по каждому типу инструментов по состоянию с 1 января по 31 декабря 2023 года, после чего были выбраны и рейтингованы максимальные средние значения.
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