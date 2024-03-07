Власти могут упростить создание личных фондов для возвращение активов в Россию

Минэкономразвития по поручению правительства разработало поправки, упрощающие создание и регулирование в России личных фондов, передает РБК со ссылкой на два законопроекта ведомства, вносящими изменения в Гражданский кодекс и отдельные федеральные законы (в министерстве подтвердили, что такие поправки разработаны).
Упрощение регулирования личных фондов направлено на «стабилизацию управления российскими компаниями и ускоренный переход активов в российскую юрисдикцию», заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. С его слов, опыт создания первых личных фондов выявил потребность в совершенствовании порядка их регулирования «для более профессионального и удобного контроля переданного в фонд имущества».
Личный фонд, разработанный в 2022 году, является некоммерческой организацией (НКО), не имеющей членства. Он создается физлицом для управления своим имуществом, рыночная стоимость которого составляет не менее 100 млн рублей. В случае кончины учредителя наследование имущества происходит не по нормам наследственного права, а по правилам, утвержденным учредителем.
Разработанные поправки могут упростить регистрацию личных фондов. Решение о ней фонда будет принимать не Минюст, который обычно регистрирует НКО, а ФНС — по аналогии с коммерческими организациями. Данные о создании, реорганизации или ликвидации личного фонда, об изменениях в учредительных документах будут вноситься в ЕГРЮЛ по заявлению нотариуса. Нотариус должен будет проводить правовую экспертизу документов для учреждения личного фонда и проверять учредителя на соответствие российскому законодательству, а также проверять рыночную стоимость передаваемых в личный фонд активов.
Личные фонды, как НКО, будут выведены из-под надзора Минюста и освобождены от ежегодных отчетов о деятельности и внеплановых проверок. Личный фонд в отличии от остальных НКО направлен не на общественные блага, а на достижение частных целей, подчеркивает Минэк.
На данный момент, чтобы зарегистрировать личный фонд необходимо наториально заверить устав и решение учредителя, после чего полный комплект документов учредитель самостоятельно подает в территориальное отделение Минюста, где срок рассмотрения составляет 22 дня, рассказывает старший партнер московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юлия Мясникова. Если же полномочия по регистрации передадут в ФНС, нотариус, удостоверивший устав и решение, самостоятельно будет передавать сведения в налоговую и срок рассмотрения будет составлять всего пять дней, отмечает она.
На практике регистрация юридических лиц в ФНС происходит быстрее, чем в Минюсте, подтвердила юрист практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation София Имамутдинова. К тому же, поправки предполагают предоставление личным фондам статуса квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг — сейчас личные фонды вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе создавать компании.
Личный фонд может создаваться для решения бизнес-задач, в целях конфиденциальности, в качестве инструмента для решения семейно-наследственных вопросов, может быть альтернативой брачному договору — поправки позволяют одному из супругов выйти из состава учредителей личного фонда в любое время без согласия второго супруга. Учредитель принимает все решения по управлению личным фондом, говорится в материалах. После его смерти утвержденные им при жизни уставные документы не могут быть изменены. По поправкам, в попечительском совете личного фонда должно быть не менее двух человек, а передача права голоса членами коллегиальных органов личного фонда иным лицам не допускается.
В феврале 2023 года саморегулируемая организация (СРО) Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) создала рабочую группу по регулированию деятельности личных и наследственных фондов. Группа намеревалась готовить рекомендации по законодательному определению роли и функций управляющих компаний в управлении имуществом фондов и решению вопросов налогообложения.