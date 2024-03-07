Власти могут упростить создание личных фондов для возвращение активов в Россию

Личный фонд может создаваться для решения бизнес-задач, в целях конфиденциальности, в качестве инструмента для решения семейно-наследственных вопросов, может быть альтернативой брачному договору — поправки позволяют одному из супругов выйти из состава учредителей личного фонда в любое время без согласия второго супруга. Учредитель принимает все решения по управлению личным фондом, говорится в материалах. После его смерти утвержденные им при жизни уставные документы не могут быть изменены. По поправкам, в попечительском совете личного фонда должно быть не менее двух человек, а передача права голоса членами коллегиальных органов личного фонда иным лицам не допускается.