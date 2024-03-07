Владелец почти 300 европейских торговых центров намерен продать свои активы в России

По словам собеседников издания, у акционера Ceetrus в течение последних нескольких лет периодически возникало намерение избавиться от недвижимости в России. Однако до переговоров с потенциальными покупателями дело пока не доходило. Но сейчас продажа торговых центров, принадлежащих группе, проходит согласование комиссии правительства или уже одобрена ею.