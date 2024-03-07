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«Ведомости»: таможенники ищут товары из США для повышения ввозных пошлин

Российские таможенники массово проверяют происхождение ряда товаров: строительной техники, оборудования и рабочих инструментов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, таможня ищет товары американского происхождения, и если они произведены в США или их происхождение не установлено, применяет пошлины в размере от 25 до 40%. Ставка единого таможенного тарифа в среднем составляет 3−5%.
Источник: РИА "Новости"

Размер пошлин установлен постановлением правительства «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США», принятом в 2018 году в ответ на заградительные пошлины на импорт российские сталь и алюминий.

По данным «Ведомостей», таможенные проверки стали массовыми с февраля. Партнер Б1 Вильгельма Шавшина отмечает, что такая тенденция связана с решением Совета Евразийской экономической комиссии, вступившем в силу 8 февраля. В частности, было введено понятие «ответные меры» — в него включили товары из постановления № 788.

В рамках проверок, по словам госпожи Шавшиной, у импортеров стали запрашивать сертификаты страны происхождения товаров. Если страна происхождения — США, или если сертификата нет или в нем есть ошибки, российские таможенники применяют повышенную ввозную пошлину. При этом часть импортеров отказываются оформлять сертификат происхождения, говоря об отсутствии такого требования в законодательстве. Как отмечают «Ведомости», возможности подтвердить неамериканское происхождение почти нет.

За 2023 год Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет 6,6 трлн руб. — на 158,6 млрд руб. выше плана. Глава ФТС Руслан Давыдов говорил, что в 2024 году служба перечислит в бюджет 7,4 трлн руб., или на 14% больше. В этом январе отчисления ФТС в бюджет выросли на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года.