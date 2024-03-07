«Ведомости»: таможенники ищут товары из США для повышения ввозных пошлин

За 2023 год Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет 6,6 трлн руб. — на 158,6 млрд руб. выше плана. Глава ФТС Руслан Давыдов говорил, что в 2024 году служба перечислит в бюджет 7,4 трлн руб., или на 14% больше. В этом январе отчисления ФТС в бюджет выросли на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года.