«Ведомости»: таможенники ищут товары из США для повышения ввозных пошлин

Размер пошлин установлен постановлением правительства «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США», принятом в 2018 году в ответ на заградительные пошлины на импорт российские сталь и алюминий.
По данным «Ведомостей», таможенные проверки стали массовыми с февраля. Партнер Б1 Вильгельма Шавшина отмечает, что такая тенденция связана с решением Совета Евразийской экономической комиссии, вступившем в силу 8 февраля. В частности, было введено понятие «ответные меры» — в него включили товары из постановления № 788.
В рамках проверок, по словам госпожи Шавшиной, у импортеров стали запрашивать сертификаты страны происхождения товаров. Если страна происхождения — США, или если сертификата нет или в нем есть ошибки, российские таможенники применяют повышенную ввозную пошлину. При этом часть импортеров отказываются оформлять сертификат происхождения, говоря об отсутствии такого требования в законодательстве. Как отмечают «Ведомости», возможности подтвердить неамериканское происхождение почти нет.
За 2023 год Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет 6,6 трлн руб. — на 158,6 млрд руб. выше плана. Глава ФТС Руслан Давыдов говорил, что в 2024 году служба перечислит в бюджет 7,4 трлн руб., или на 14% больше. В этом январе отчисления ФТС в бюджет выросли на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года.