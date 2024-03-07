В России повысят социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

Также будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан: военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.