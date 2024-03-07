В России повысят социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

Также будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан: военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
По данным Минтруда, увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.
В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 миллиарда рублей.
Кто получает социальную пенсию?
К получателям социальных пенсий относятся граждане, которые по различным обстоятельствам не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.
Также эту выплату получают:
- граждане с инвалидностью;
- те, кто потерял кормильца;
- военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;
- граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
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