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В России повысят социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля текущего года.
Источник: РИА "Новости"

Также будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан: военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

По данным Минтруда, увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 миллиарда рублей.

Кто получает социальную пенсию?

К получателям социальных пенсий относятся граждане, которые по различным обстоятельствам не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.

Также эту выплату получают:

  • граждане с инвалидностью;
  • те, кто потерял кормильца;
  • военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;
  • граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».