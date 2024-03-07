Товар наоборот: РФ не войдет в топ-10 основных партнеров ЕС по итогам 2024 года

Россия покинет десятку крупнейших торговых партнеров Евросоюза по итогам нынешнего года, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. В 2023-м наша страна опустилась в этом перечне с 5-го на 10-е место. В постпредстве РФ при ЕС подчеркивают, что причина этого — в санкционной политике Брюсселя. Там, в частности, сообщили: экспорт машин и оборудования в Россию в прошлом году снизился на 55%, на 18% сократился экспорт химической продукции. Аналитики полагают, что в десятку важнейших торговых партнеров ЕС в 2024 году могут, в частности, попасть Бразилия и Саудовская Аравия. При этом потеря европейского рынка не нанесла существенного вреда российскому экспорту — за последние два года страна существенно нарастила товарооборот с Китаем, Индией и Турцией.
С февраля 2022 года ЕС ввел против России 13 пакетов санкций, что серьезным образом отразилось на торгово-экономических связях РФ и объединения. По данным Eurostat, в 2023-м товарооборот России и ЕС упал на 65,5%, составив около €90 млрд (в 2022-м — €257,7 млрд). Экспорт еэсовских товаров в нашу страну сократился на 30%, а импорт из РФ упал на 75%.
— В течение 2023 года в торговле между ЕС и Россией наблюдалась устойчивая понижательная динамика, что явилось результатом санкционной политики Брюсселя в отношении нашей страны, — заявили «Известиям» в постпредстве России при ЕС. — Вследствие введения блоком пакетов антироссийских рестрикций произошло резкое сокращение взаимного товарообмена, из-за чего Россия по итогам отчетного периода опустилась в перечне ключевых торговых партнеров Евросоюза с 5-го на 10-е место, пропустив вперед себя Турцию, Норвегию, Японию, Республику Корея и Индию.
За год существенно сократился и импорт европейских товаров в Россию. Пострадала главная статья экспорта Евросоюза в РФ — поставки машин, оборудования и транспортных средств. В постпредстве указывают, что в 2023 году закупки упали на 55% (с €16,1 млрд до €7,2 млрд). Повлияли европейские рестрикции на поставки в Россию химической продукции и готовых товаров.
— Вывоз из ЕС в направлении нашей страны химической продукции (вторая по значимости статья еэсовского экспорта в Россию) уменьшился на 18,4% (с €18,2 млрд до €14,8 млрд). Несильно отстала и продукция категории «Различные готовые товары», объемы которой снизились на 13,6% (с €6,7 млрд до €5,8 млрд), — отметили в постпредстве РФ при ЕС.
Впрочем, тенденция налицо, считает депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. Долгое время Россия оставалась четвертым либо пятым по важности торгово-экономическим партнером Евросоюза. По оценке политика, менее чем через год ситуация может измениться.
— К концу 2024 года Россия может покинуть десятку крупнейших торговых партнеров ЕС, если санкции не будут отменены. Однако их отмена произойдет не раньше, чем закончится конфликт на Украине, — заявил он «Известиям».
Эксперты полагают, что Россия вскоре может опуститься на 11-ю или даже 12-ю строчку в списке важнейших торговых партнеров Евросоюза. Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Анна Четверикова считает, что на снижение товарооборота РФ и ЕС в 2024 году может повлиять запрет на ввоз металлов либо, например, удобрений. К слову, на днях агентство Reuters сообщило, что Евросоюз вскоре предложит новый санкционный пакет против России, в который может войти эмбарго на импорт алюминия. Его поставки в Европу оцениваются примерно в 500 тыс. т (8% от общего объема).
— У Евросоюза еще есть возможность ввести меры против части секторов экономики РФ. Если они будут ограничены в жесткой форме, естественно, товарооборот будет иметь отрицательную динамику, — заявила она «Известиям». — Если будет сохраняться примерно такая же динамика, Россия, скорее всего, может выйти из десятки главных торговых партнеров ЕС.
— Учитывая, что наш товарооборот с ЕС снижается до минимума, Бразилия вполне может заместить Россию, потому что она, во-первых, выступает крупнейшим в мире поставщиком продовольствия, а во-вторых, в ближайший год, скорее всего, будет заключено соглашение Евросоюза и МЕРКОСУР о свободной торговле. ЕС после Китая и США находится на третьем месте в качестве крупнейшего партнера Бразилии, — заявила она «Известиям».
Подтянуться в этом рейтинге может и Саудовская Аравия, считает профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина. Сделать это Эр-Рияд сможет за счет увеличения экспорта нефти в ЕС.
— Наблюдая не только внешнеторговую статистику, но и тщательность, с которой Eurostat отчитывается о сокращении торговых отношений с Россией, можно с высокой долей вероятности предположить, что РФ в следующем году не попадет в десятку стратегических партнеров Евросоюза. А с учетом обеспечения потребностей Европы в нефтепродуктах можно ожидать, что место России, скорее всего, займет Саудовская Аравия, — заявила она «Известиям».
Также в десятку важнейших партнеров ЕС в перспективе могут попасть Мексика, чей товарооборот с Евросоюзом составляет около €79,5 млрд, а также Канада и остров Тайвань.
Потеря европейского рынка не стала трагедией для российской экономики. С момента введения первых санкций страна нарастила торговлю с другими государствами, успешно заместив Евросоюз. Главными партнерами, в частности, стали Китай, Индия и Турция. По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году товарооборот России с КНР, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 28%, с Турцией — на 84%. В 2023 году Россия и Индия нарастили этот показатель почти в два раза — до рекордных $65 млрд, сообщает индийская статистическая служба. РФ стала вторым главным экспортером товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на $100 млрд. За последний год Нью-Дели оказался одним из главных покупателей российской нефти и алмазного сырья из нашей страны.
— Разворот на Восток российской экономики оказался беспрецедентно быстрым. К примеру, главная отрасль российского экспорта — энергетика — смогла с 2020 по 2023 год нарастить экспорт в Китай трубопроводного газа с 4 млрд до 22 млрд куб. м газа, более чем вдвое (с $29 млрд до $60 млрд в год) вырос экспорт нефти в Китай, — заявил «Известиям» президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Кирилл Бабаев.
По его словам, попытки стран ЕС изолировать российский экспорт принесли убытки только самой Европе.
Кроме того, за последние два года существенно расширились поставки газа в страны Центральной Азии. По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, газ, который не захотел покупать Евросоюз, теперь отправится в Узбекистан, Казахстан и Киргизию.
— В Узбекистане собственная добыча снижается, а потребление растет. Им уже не хватало прошлой зимой. Центральная Азия в ближайшие годы будет наращивать импорт газа. Узбекистан уже говорит о планах импорта до 11 млрд куб. м российского газа в год, — рассказал он «Известиям».
По его словам, Казахстан в абсолютно такой же позиции — у него тоже собственная добыча падает и потребление растет, поэтому в ближайшие годы он может подписать контракт с «Газпромом» и увеличить импорт газа из РФ. По этому пути может пойти и Киргизия, считает аналитик.