Товар наоборот: РФ не войдет в топ-10 основных партнеров ЕС по итогам 2024 года

Россия покинет десятку крупнейших торговых партнеров Евросоюза по итогам нынешнего года, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. В 2023-м наша страна опустилась в этом перечне с 5-го на 10-е место. В постпредстве РФ при ЕС подчеркивают, что причина этого — в санкционной политике Брюсселя. Там, в частности, сообщили: экспорт машин и оборудования в Россию в прошлом году снизился на 55%, на 18% сократился экспорт химической продукции. Аналитики полагают, что в десятку важнейших торговых партнеров ЕС в 2024 году могут, в частности, попасть Бразилия и Саудовская Аравия. При этом потеря европейского рынка не нанесла существенного вреда российскому экспорту — за последние два года страна существенно нарастила товарооборот с Китаем, Индией и Турцией.