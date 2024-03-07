Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США

Tesla по итогам торгов 6 марта потеряла десятое место в списке самых дорогих компаний на биржах США. Вместо автопроизводителя в топ-10 вошла Visa, свидетельствуют данные TradingView.
По итогам основной торговой сессии акции Tesla упали на 2,32%, до $176,54. Одновременно с этим бумаги Visa подорожали на 0,38%, до $280,43.
В результате капитализация производителя электромобилей составила $562,24 млрд, а рыночная стоимость одной из крупнейших в мире платежных систем — чуть менее $563,38 млрд. Tesla не покидала топ-10 самых дорогих компаний США с 20 января 2023 года, отмечает MarketWatch. По капитализации Tesla сейчас занимает 11-е место в США.
Теперь топ-10 самых дорогих компаний США выглядит так:
- Microsoft — капитализация по итогам основной торговой сессии 6 марта составила $2,99 трлн;
- Apple — $2,61 трлн;
- NVIDIA — $2,22 трлн;
- Amazon — $1,8 трлн;
- Alphabet — $1,64 трлн;
- Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram) — $1,27 трлн;
- Berkshire Hathaway — $870,99 млрд;
- Eli Lilly — $740,91 млрд;
- Broadcom — $625,62 млрд;
- Visa — $563,38 млрд.
Акции Visa, напротив, идут вверх. С начала года котировки выросли на 7,7%. Сейчас бумаги находятся на 2% ниже своего исторического максимума в $286,13, достигнутого на торгах 28 февраля 2024 года. Росту акций способствует устойчивость бизнеса Visa.
Что же касается Tesla, то в последнее время на рынке беспокоятся из-за снижения цен на электромобили и сокращения их поставок. В феврале поставки электромобилей Tesla с завода в Шанхае упали до минимума с конца 2022 года. По сравнению с январем 2024 года показатель снизился на 16%, а год к году падение составило 19%.
В инвестиционной компании Baird полагают, что в первом квартале валовая прибыль Tesla вновь снизится. В Baird также допускают, что и оценка автопроизводителя на рынке продолжит снижаться.
В Morgan Stanley на этой неделе снизили целевую цену для акций Tesla c $345 до $320, сохранив при этом рейтинг «Лучше рынка». В инвестбанке указали на несколько негативных факторов для Tesla. Среди них — сокращение спроса на электромобили, более старый модельный ряд по сравнению с другими автопроизводителями, жесткая конкуренция и ценовая война в Китае, а также рост популярности гибридных автомобилей.
Марина Ануфриева