Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США

Что же касается Tesla, то в последнее время на рынке беспокоятся из-за снижения цен на электромобили и сокращения их поставок. В феврале поставки электромобилей Tesla с завода в Шанхае упали до минимума с конца 2022 года. По сравнению с январем 2024 года показатель снизился на 16%, а год к году падение составило 19%.