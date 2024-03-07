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Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США

Tesla более года входила в десятку крупнейших по капитализации компаний в США. Но с начала года рыночная стоимость автопроизводителя упала более чем на $200 млрд.

Tesla по итогам торгов 6 марта потеряла десятое место в списке самых дорогих компаний на биржах США. Вместо автопроизводителя в топ-10 вошла Visa, свидетельствуют данные TradingView.

По итогам основной торговой сессии акции Tesla упали на 2,32%, до $176,54. Одновременно с этим бумаги Visa подорожали на 0,38%, до $280,43.

В результате капитализация производителя электромобилей составила $562,24 млрд, а рыночная стоимость одной из крупнейших в мире платежных систем — чуть менее $563,38 млрд. Tesla не покидала топ-10 самых дорогих компаний США с 20 января 2023 года, отмечает MarketWatch. По капитализации Tesla сейчас занимает 11-е место в США.

Теперь топ-10 самых дорогих компаний США выглядит так:

  • Microsoft — капитализация по итогам основной торговой сессии 6 марта составила $2,99 трлн;
  • Apple — $2,61 трлн;
  • NVIDIA — $2,22 трлн;
  • Amazon — $1,8 трлн;
  • Alphabet — $1,64 трлн;
  • Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram) — $1,27 трлн;
  • Berkshire Hathaway — $870,99 млрд;
  • Eli Lilly — $740,91 млрд;
  • Broadcom — $625,62 млрд;
  • Visa — $563,38 млрд.

Котировки Tesla третий день подряд показывали негативную динамику. За это время акции подешевели примерно на 12,9%, а всего с начала года снижение достигло уже почти 29%, так что Tesla потеряла $228 млрд рыночной стоимости.

Акции Visa, напротив, идут вверх. С начала года котировки выросли на 7,7%. Сейчас бумаги находятся на 2% ниже своего исторического максимума в $286,13, достигнутого на торгах 28 февраля 2024 года. Росту акций способствует устойчивость бизнеса Visa.

Что же касается Tesla, то в последнее время на рынке беспокоятся из-за снижения цен на электромобили и сокращения их поставок. В феврале поставки электромобилей Tesla с завода в Шанхае упали до минимума с конца 2022 года. По сравнению с январем 2024 года показатель снизился на 16%, а год к году падение составило 19%.

В инвестиционной компании Baird полагают, что в первом квартале валовая прибыль Tesla вновь снизится. В Baird также допускают, что и оценка автопроизводителя на рынке продолжит снижаться.

В Morgan Stanley на этой неделе снизили целевую цену для акций Tesla c $345 до $320, сохранив при этом рейтинг «Лучше рынка». В инвестбанке указали на несколько негативных факторов для Tesla. Среди них — сокращение спроса на электромобили, более старый модельный ряд по сравнению с другими автопроизводителями, жесткая конкуренция и ценовая война в Китае, а также рост популярности гибридных автомобилей.

Марина Ануфриева