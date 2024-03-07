Стало известно, на что копят россиянки

В ходе исследования респонденток попросили назвать сумму, которая смогла бы существенно улучшить качество их жизни. Большинство указало 50 тыс. рублей в месяц. Участницы опроса признаются, что лишние деньги они, скорее всего, потратили бы на различные радости и исполнение желаний. 44% начали бы больше путешествовать, 38% сделали бы ремонт в квартире, а 35% потратили бы средства на здоровье и уход за собой. Откладывать дополнительные средства в финансовую подушку согласны 23%.