«Сбер» рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

«На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в СМС от банка. Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своем устройстве и украсть его деньги — или убедить его перевести их на “безопасный счет”, — отметили в банке.