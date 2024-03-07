Путин пошутил про Грефа и умную колонку

«А зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи», — сказал президент.
Он добавил, что Россия может гордиться достижениями в сфере работы над искусственным интеллектом, так как добилась больших успехов, чем в других странах.
Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.также отметил необходимость работы над ИИ как внутри страны, так и с иностранными специалистами. За этой сферой будущее.
«Развитие искусственного интеллекта создает огромные конкурентные преимущества для любой страны», — объяснил Путин.
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