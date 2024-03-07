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Путин пошутил про Грефа и умную колонку

Президент России, отвечая на вопрос об использовании голосовых помощников на базе искусственного интеллекта, пошутил, что ему не нужны умные колонки Сбера: руководитель Сбербанка Герман Греф всегда на связи.
Источник: РИА "Новости"

«А зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи», — сказал президент.

Он добавил, что Россия может гордиться достижениями в сфере работы над искусственным интеллектом, так как добилась больших успехов, чем в других странах.

Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.также отметил необходимость работы над ИИ как внутри страны, так и с иностранными специалистами. За этой сферой будущее.

«Развитие искусственного интеллекта создает огромные конкурентные преимущества для любой страны», — объяснил Путин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».