Пенный рост криптовалюты и смертельная спираль доллара

Большой спрос на акции США и стремительный скачок биткоина указывают на «накопление пены» и фондовый пузырь, заявил Bloomderg главный рыночный стратег JPMorgan Марко Коланович. Он присоединился к быстрорастущему хору инвесторов с Уолл-стрит, которые напоминают о буме доткомов конца 1990-х или постпандемической мании 2021 года, когда цены на акции быстро взлетели, а затем рухнули.
«Преждевременное снижение ставок ФРС может еще больше взвинтить цены на активы или вызвать новый скачок инфляции», — прогнозирует он.
Хайп вокруг искусственного интеллекта привел к резкому росту стоимости акций технологических компаний, которые вовлечены в проекты машинного мышления. В итоге индексы США достигли новых рекордов: производитель чипов Nvidia обогнал нефтегазового гиганта Saudi Aramco и стал третьей в мире публичной компанией в мире после Apple и Microsoft по биржевой стоимости.
Ажиотаж подстегнул и другие биржевые рынки — европейский индекс Stoxx 600 обновил исторический максимум, как и японский индекс Nikkei 225.
А 6 марта, на следующий день после рекорда биткоина, стоимость золота впервые в истории достигла 2157,5 долларов, 7-го марта новый рекорд — 2158,2 долларов за тройскую унцию.
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Эксперты, опрошенные Финансами Mail.ru, назвали ряд объективных причин для роста биткоина.
Во-первых, в апреле в 2 раза снижается вознаграждение майнеров за производство биткоинов (халвинг), как следствие, уменьшается эмиссия криптовалюты и растет спрос на нее.
Во-вторых, легализация. С января 2024 года розничным инвесторам разрешены инвестиции в биржевые фонды (ETF) для биткоина на рынке США.
По данным The Block, стоимость активов под управлением инвестиционных фондов, ориентированных на биткоин, включая ETF, превысила 67 млрд долларов, что составляет более 1 млн биткоинов, или свыше 5% от всего объема монет в обращении.
«Такой высокий спрос со стороны регулируемых фондов при ограниченном предложении монет уже оказывает существенную поддержку ценам. В преддверии апрельского халвинга, когда эмиссия BTC сократится вдвое, спрос может резко возрасти, создавая дефицит и подталкивая цены к новым максимумам», — считает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Инвестбанкир, основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган, ожидает в краткосрочной перспективе продолжения роста рынка США на фоне уверенности в том, что искусственный интеллект перевернет все представления о промышленности и начнется новая эпоха.
«Сегодня инвесторы готовы приобретать активы технологических компаний даже при небольших просадках. Но не стоит забывать, что подобная ситуация не может продолжаться бесконечно. И коррекция, спровоцированная действиями хуситов в отношении подводных кабелей — это только одна из первых ласточек», — предупреждает он.
По оценке Евгения Когана, биткоин и золото привлекают инвесторов, стремящихся защитить свои портфели от потенциальных рисков.
«Рост объема торгов ETF на биткоин, свидетельствуют о растущем интересе к криптовалютам в качестве альтернативного актива. Халвинг биткоина в следующем месяце, а так же потенциальное одобрение ETF на Ethereum также может поддержать рост криптовалютного рынка, поэтому в скором времени эти криптовалюты могут обновить свои исторические максимумы», — прогнозирует Евгений Коган.
Рухнет ли биткоин и когда?
Биткоин (BTC) за месяц подорожал в 1,6 раза, но после нового исторического максимума в 69,221 тыс. долларов, обвалился до 59,291 тыс. долларов, а 7 марта отскочил к 66,818 тыс. долларов за криптомонету, согласно биржевым данным.
«Крупные коррекции и обвалы на крипторынке случаются регулярно, особенно после установления новых исторических максимумов, когда активизируются спекулянты и фиксируется прибыль», — пояснил Владислав Антонов. Он назвал «холодным душем» падение биткоина примерно на 15% после обновления исторического максимума «для чрезмерно разогревшихся покупателей».
И такое падение «снизило показатель экстремальной жадности на рынке».
Рынок криптовалют еще молод, считает Владислав Антонов. Из-за недостаточного регулирования остается низколиквидным и характеризуется высокой волатильностью. На крипторынке по многим токенам доходность доходит до нескольких сотен процентов за пару месяцев, поэтому нисходящие коррекции на 20−50% здоровые для рынка и зачастую становятся хорошей возможностью для выкупа актива по более низким ценам. «Цена не может расти без коррекций», — считает аналитик.
По его мнению, ажиотаж вокруг криптовалют в последние недели подогревается запуском биткоин-ETF в США в январе. Высокий спрос на ограниченное предложение BTC подталкивает цены вверх.
«Учитывая, что 21 апреля майнеры начнут получать прибыль в два раза меньше, то предложение еще сильнее сократится, поэтому крупные игроки пытаются купить сейчас, пока цена не превысила 100 тыс. долларов», — считает финансовый аналитик BitRiver.
В прошлом действительно были случаи крупных обвалов из-за регуляторных ограничений, краха бирж и банков. «Однако сейчас ситуация принципиально иная — криптоиндустрия проходит этап легализации и принятия институциональными инвесторами», — пояснил он.
«Да и коррекция в 20−30% после роста на 280%, не такая уж и большая. В долгосрочной перспективе справедливая стоимость BTC, возможно, окажется на гораздо более высоких уровнях», — прогнозирует Владислав Антонов.
Смертельная спираль доллара
«Рекордный рост курса Биткоина и других криптовалют — это плохой знак для доллара», — недавно написал Forbes.
«И здесь нельзя не согласиться», — считает экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123. Издание сообщает о «смертельной спирали» американской валюты из-за роста госдолга США, который увеличивается на один триллион каждые сто дней (сейчас выше 34 триллионов долларов). По мнению издания, если госдолг США будет увеличиваться такими же стремительными темпами, динамика криптовалют возрастёт ещё сильнее.
«Здесь тоже трудно поспорить. Недавно криптопортал CoinGecko опубликовал анимационный график курса биткоина со дня его официального запуска в 2013 году, из которого можно сделать как минимум один вывод: криптовалюта по-прежнему мегаволатильна, и этот факт пока серьёзно ослабляет её позиции как полноправного инвестиционного инструмента», — считает он.
«Рост инвестиций в крипту увеличился резко в последние две недели и, если так будет продолжаться, то биткоин может забрать у золота “корону первенства” как основное антиинфляционное сбережение (“безопасная гавань”) в мире», — отметил Владимир Рожанковский.
Да, курс биткоина обновил свой максимум, но причина роста не в халвинге, не в том, что заработали биржевые фонды — все эти причины заранее анонсированы, считает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
«А вот то, что цены на золото обновили исторический максимум, доллар к большинству валют снижается и, видимо, будет снижаться дальше, особенно во втором полугодии, когда ФРС будет снижать ключевую ставку — это как раз те причины, которые определили рост курса биткоина», — считает он.
По мнению аналитика, снижение курса доллара может означать уход многих капиталов из доллара, участники рынка ищут более надежные и выгодные для себя источники инвестиций и, естественно, решают уходить в более выгодные инструменты.
«Это золото, которое растет на фоне геополитической премии, и биткоин. Инвестировать в акции пока еще инвесторы не хотят, это лучше делать, когда ставка ФРС начнет реальное снижение. Инвестировать в государственные облигации с постоянным доходом можно, но доходность будет несопоставима по сравнению с той, которую обеспечивает биткоин», — пояснил Олег Абелев.
По его мнению, скорее всего, это диверсификация капитала, потому что золото и биткоин — это те источники инвестиций, где инвесторы видят возможную наибольшую доходность.
Биткоин — страховка от кризиса
За прошлую неделю рост Bitcoin на криптобирже Binance превысил 22%. Похожая картина наблюдается и с остальными криптоактивами — эфир за неделю прибавил почти 15%, Ripple вырос более, чем на 16%, рассказал Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».
Цена растет уже 7-й месяц подряд с сентября 2023 года. «Большая часть бычьего тренда пришлась на конфликт в Секторе Газа», — отметил аналитик.
В начале конфликта (октябрь 2023 года) цена на биткоин выросла почти на 30%. По его мнению, нестабильная ситуация в Красном море и достаточно высокая инфляция в развитых странах могли также способствовать росту привлекательности криптовалюты в качестве убежища-актива (safe-haven). По мнению Bitfinex, биткоин все больше воспринимается в качестве хеджирующего инструмента.
«По нашим оценкам, за последние 2 года корреляция между Bitcoin и ценой на золото существенно выросла и составила в среднем 77%, таким образом, не исключено, что восприятие криптовалюты в качестве “защитника” действительно в какой-то мере растет», — полагает Николай Дудченко.
«Криптовалюты прочно внедрились в нашу жизнь и сама идея продолжает активно развиваться, — считает Иван Капустянский, независимый финансовый советник. — Поэтому игнорировать и отрицать их как финансовый инструмент бессмысленно».
Однако, стоит понимать, что это крайне рискованный инструмент. Его стоит включать в свои портфели только в рисковой части. Что касается дальнейшего роста Bitcoin, он не исключен. Приток ликвидности и рост спроса на рисковые активы при снижении ставки обеспечит ему топливо для продолжения роста, резюмировал Иван Капустянский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».