Пенный рост криптовалюты и смертельная спираль доллара

В начале конфликта (октябрь 2023 года) цена на биткоин выросла почти на 30%. По его мнению, нестабильная ситуация в Красном море и достаточно высокая инфляция в развитых странах могли также способствовать росту привлекательности криптовалюты в качестве убежища-актива (safe-haven). По мнению Bitfinex, биткоин все больше воспринимается в качестве хеджирующего инструмента.