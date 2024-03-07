Объем ФНБ на 1 марта достиг 12,258 трлн рублей

По состоянию на 1 марта, объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5,045 трлн рублей, или $54,9 млрд. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила $22,7 млн (эквивалентно 2,084 млрд рублей).