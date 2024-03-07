Объем ФНБ на 1 марта достиг 12,258 трлн рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2024 года составил 12 трлн 258 млрд рублей, или 6,8% прогнозируемого на 2024 год ВВП. Это следует из материалов Минфина РФ.
Объем ФНБ на 1 февраля 2024 года составлял 11,922 трлн рублей.
По состоянию на 1 марта, объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5,045 трлн рублей, или $54,9 млрд. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила $22,7 млн (эквивалентно 2,084 млрд рублей).
При этом на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 227,5 млрд китайских юаней, 358 тонн золота в обезличенной форме и 1,24 млрд рублей. На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 658,3 млрд рублей; в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности — $3 млрд.
Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, сначала 2024 года составил 21,6 млрд рублей, что эквивалентно $241,1 млн.
В новость была внесена правка (12:22 мск.
) передается с уточнением в 4-м абзаце, верно — 227,5 млрд юаней.