Объем экспорта товаров из США в РФ в январе достиг минимума с 1992 года

Ранее американские власти сообщили, что годовой экспорт товаров США в РФ за 2023 год стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $597,3 млн по сравнению с $1,7 млрд в 2022 году. Объем импорта российских товаров в США в прошлом году также сократился до $4,56 млрд с $14,45 млрд в 2022 году. Подсчеты показателей российско-американской торговли Вашингтон ведет с января 1992 года.