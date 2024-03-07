Объем экспорта товаров из США в РФ в январе достиг минимума с 1992 года

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Объем экспорта американских товаров в Россию в январе сократился до $30 млн, достигнув минимального значения за последние 32 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США — Бюро переписи.
В документе отмечается, что в декабре прошлого года объем экспорта США в РФ достигал $58,9 млн. При этом импорт российских товаров в США сократился в январе до $244 млн с декабрьских $292,2 млн.
Ранее американские власти сообщили, что годовой экспорт товаров США в РФ за 2023 год стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $597,3 млн по сравнению с $1,7 млрд в 2022 году. Объем импорта российских товаров в США в прошлом году также сократился до $4,56 млрд с $14,45 млрд в 2022 году. Подсчеты показателей российско-американской торговли Вашингтон ведет с января 1992 года.
Падение показателей связано с масштабными экспортными ограничениями и другими санкциями, которые США ввели против России после начала СВО на Украине.