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Крупных ритейлеров обяжут принимать оплату через СБП в 2024 году

Прием оплаты товаров через Систему быстрых платежей (СБП) и цифровыми рублями может стать обязательным для крупных торговых компаний, пишет «Интерфакс» со ссылкой на поправки в статью 16.1 закона «О защите прав потребителей», подготовленные Центробанком.
Источник: РИА "Новости"

Согласно проекту, обязанность сначала затронет торгово-сервисные компании с выручкой выше 30 млн рублей. Их обяжут принимать оплату через СБП с 1 октября 2024 года, в цифровых рублях — с осени 2026 года. Ритейлеров с выручкой от 20 млн рублей это ждет с октября 2025 года и октября 2027 года соответственно. Пока под это требование не подпадают ТСП, чья годовая выручка не превышает 5 млн руб.

Эквайринговые комиссии для торговых предприятий в СБП и на платформе цифрового рубля существенно ниже среднего уровня, принятие закона также позволит ТСП сократить издержки на платежные услуги, говорится в пояснительной записке.