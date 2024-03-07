Крупных ритейлеров обяжут принимать оплату через СБП в 2024 году

Согласно проекту, обязанность сначала затронет торгово-сервисные компании с выручкой выше 30 млн рублей. Их обяжут принимать оплату через СБП с 1 октября 2024 года, в цифровых рублях — с осени 2026 года. Ритейлеров с выручкой от 20 млн рублей это ждет с октября 2025 года и октября 2027 года соответственно. Пока под это требование не подпадают ТСП, чья годовая выручка не превышает 5 млн руб.