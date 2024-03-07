Китай в январе — феврале увеличил импорт нефти на 5,1%

Как следует из опубликованных данных, по стоимости импорт нефти вырос на 2,8%, до $51,28 млрд. Что касается газа, соответствующий показатель снизился в денежном выражении на 5,5%, до $11,31 млрд.

Россия — ведущий экспортер энергоносителей в Китай. В 2023 году Китай закупил у РФ 107 млн тонн нефти (повышение на 24%) и 8 млн тонн сжиженного природного газа (рост на 23%). Поставки по газопроводу «Сила Сибири» увеличились в 1,5 раза, до рекордных 22,7 млрд куб. м.