Китай в январе — феврале увеличил импорт нефти на 5,1%

Как следует из опубликованных данных, по стоимости импорт нефти вырос на 2,8%, до $51,28 млрд. Что касается газа, соответствующий показатель снизился в денежном выражении на 5,5%, до $11,31 млрд.
Согласно подсчетам ГТУ, Китай в 2023 году увеличил импорт нефти на 11% (до 563,99 млн тонн), газа — на 9,9% (до 119,97 млн тонн). Стоимость этих энергоносителей составила $337,49 млрд (уменьшение на 7,7%) и $64,34 млрд (сокращение на 8,1%) соответственно.
Импорт угля
Поставки угля (включая лигнит) в Китай за январь — февраль выросли на 22,9% и составили 74,51 млн тонн. Согласно опубликованным данным, по стоимости угольный импорт за этот период уменьшился на 5,1%, до $7,93 млрд.
Россия динамично наращивает экспорт этого энергоносителя в Китай. Как ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак, в 2023 году КНР увеличила закупки российского угля на 52%. Это порядка 90 млн тонн.
Согласно статистике, в 2022 году Китай сократил импорт угольного сырья (включая лигнит) на 9,2%, до 293,2 млн тонн. В 2023 году страна увеличила закупки на 61,8%, они составили 474,41 млн тонн.