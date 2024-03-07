Индекс 8 Марта. Сколько стоит отметить праздник в 2024 году

Как за год изменилась цена подарка к 8 марта? Узнать это не сложно. Достаточно посмотреть на среднюю стоимость наиболее популярного подарочного набора, который приобретают мужчины в канун весеннего праздника, — букет цветов, коробка шоколадных конфет, туалетная вода и два билета в кино.
По данным Росстата за январь 2024 года, такой поздравительный набор в Московском регионе в среднем стоил 6 тысяч 651 рубль. В январе прошлого года за аналогичный презент к 8 марта нужно было в среднем заплатить 6 тысяч 56 рублей, то есть стоимость обозначенного подарочного набора за год выросла на 9,8%.
Как изменились цены за год на каждый элемент рассчитанного нами условного подарка к 8 марта?
Цветы. В январе 2024 года средний букет цветов в Московском регионе стоил порядка 1,5 тысяч рублей, что несколько больше, чем в прошлом году (около 1,4 тыс руб.).
Среди причин роста цен — перебои в поставках импортных роз и гвоздик, удорожание логистики отечественных тюльпанных хозяйств. Радует, что в Абхазии из-за теплой погоды раньше обычного начался сезон сбора символа 8 марта — мимозы, поставлять которую будут во все российские регионы в достаточном объеме.
Шоколадные конфеты. В среднем по Московскому региону такой десерт может обойтись примерно в 200 рублей, но точная цена зависит от веса упаковки и марки производителя.
За год стоимость шоколадных конфет несколько выросла. Это связано с подорожанием какао-бобов, в том числе по причине неблагоприятных погодных условий в основных странах-поставщиках, ростом издержек на упаковку и возросшими транспортными расходами.
Парфюм. На флакон туалетной воды в январе 2024 года нужно было потратить в среднем по Московскому региону 4 тысячи 163 рубля. По сравнению с январем 2023 года цена на него несколько выросла.
Подорожание туалетной воды по сравнению с январем прошлого года в основном связано с ростом затрат на логистику, а также накопленным эффектом произошедшего ранее ослабления рубля.
Поход в кино. В среднем по Московскому региону два билета в кино обойдутся примерно в 800 рублей.
При этом цены на билеты в кино за год выросли с 735 рублей в январе 2023 года до 792 рублей в январе 2024 года и, по мнению экспертов, это связано с ростом затрат кинотеатров (стоимости технических и логистических затрат, зарплатного фонда, коммунальных платежей и клиринга) в условиях сохранения спроса.
При этом важно помнить, что по отдельным товарам и услугам или их небольшому набору, как в приведенном примере подарка к 8 марта, неправильно судить об инфляции в целом. Личный набор продуктов и услуг конкретного человека или набор отдельных покупок к празднику отличается от того, на основании которого Росстат делает свои расчеты. Росстат считает инфляцию по корзине, в которую входит около 570 товаров и услуг во всех регионах России. При этом в одно и то же время одни товары или услуги дорожают, цена на другие не меняется, а какие-то товары или услуги даже становятся дешевле. Поэтому, чтобы оценить общий уровень инфляции нужно смотреть на индекс потребительских цен, рассчитанный Росстатом. Так, в январе годовая инфляция в целом по России составила 7,44%, в Москве — 7,46%, а в Московской области — 7,15%.
Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает своей целью поддержание годовой инфляции в целом по стране вблизи 4% в год. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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