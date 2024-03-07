Индекс 8 Марта. Сколько стоит отметить праздник в 2024 году

При этом важно помнить, что по отдельным товарам и услугам или их небольшому набору, как в приведенном примере подарка к 8 марта, неправильно судить об инфляции в целом. Личный набор продуктов и услуг конкретного человека или набор отдельных покупок к празднику отличается от того, на основании которого Росстат делает свои расчеты. Росстат считает инфляцию по корзине, в которую входит около 570 товаров и услуг во всех регионах России. При этом в одно и то же время одни товары или услуги дорожают, цена на другие не меняется, а какие-то товары или услуги даже становятся дешевле. Поэтому, чтобы оценить общий уровень инфляции нужно смотреть на индекс потребительских цен, рассчитанный Росстатом. Так, в январе годовая инфляция в целом по России составила 7,44%, в Москве — 7,46%, а в Московской области — 7,15%.