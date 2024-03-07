«ГПБ Инвестиции» вводят плату за зачисление хранящихся через «Райф» ценных бумаг

В прошлом декабре такую же ставку ввел брокер «Атон» за перевод ценных бумаг на хранение в Райффайзенбанк. Кроме того, тогда этот брокер установил плату за замещение еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами и хранящихся также через Райффайзенбанк, в 0,65% от стоимости замещаемого бонда.