«ГПБ Инвестиции» вводят плату за зачисление хранящихся через «Райф» ценных бумаг

Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции», ранее компания называлась «ГПБ Инвестиции») с четверга, 7 марта, вводит комиссию в 0,8% от стоимости ценных бумаг за зачисление на счета депо бумаг (в том числе в результате операции перевода), в цепочке учета прав на которые присутствует Райффайзенбанк, следует из новой редакции условий осуществления депозитарной деятельности «Ньютон Инвестиций».
В прошлом декабре такую же ставку ввел брокер «Атон» за перевод ценных бумаг на хранение в Райффайзенбанк. Кроме того, тогда этот брокер установил плату за замещение еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами и хранящихся также через Райффайзенбанк, в 0,65% от стоимости замещаемого бонда.
Еще раньше, в октябре 2023 года, другой брокер — ITinvest (проходит ребрендинг в «Инвестиционный дом D8») — ввел комиссию за зачисление ценных бумаг на счет депо Райффайзенбанка, объяснив это «изменившимися условиями обслуживания вышестоящего депозитария». Правда здесь плата была выше — 1% от стоимости бумаг.
Frank Media направили запрос в «Ньютон Инвестиции».