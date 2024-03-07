Goldman Sachs спрогнозировал рост обратного выкупа акций в США до $1 трлн

По прогнозам Goldman Sachs, объем обратного выкупа акций в США в 2024 году вырастет на 13%, до $925 млрд, а в 2025-м — еще на 16% и немного превысит $1 трлн. Такому росту будут способствовать упрощение условий кредитования по мере снижения ставок центробанками и устранение политической неопределенности после выборов президента США, считают аналитики.