Goldman Sachs спрогнозировал рост обратного выкупа акций в США до $1 трлн

Аналитики Goldman Sachs Group ожидают, что объем обратного выкупа акций компаний, которые входят в американский индекс S&P 500, в 2025 году превысит $1 трлн, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестбанка.
По прогнозам Goldman Sachs, объем обратного выкупа акций в США в 2024 году вырастет на 13%, до $925 млрд, а в 2025-м — еще на 16% и немного превысит $1 трлн. Такому росту будут способствовать упрощение условий кредитования по мере снижения ставок центробанками и устранение политической неопределенности после выборов президента США, считают аналитики.
Значительный вклад в байбэки в нынешнем и последующие годы внесут технологические компании с мегакапитализацией, ожидает Goldman Sachs. К таковым относятся компании из «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla и Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России). По мнению аналитиков Goldman Sachs, активизировать выкуп акций их побудят улучшение роста прибыли и ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США перейдет к снижению ставок.
Ранее Goldman Sachs прогнозировал рост числа компаний, которые будут выкупать свои акции, на 4%. В 2023 году наблюдалось падение на 14%, что стало вторым по величине спадом со времен мирового финансового кризиса 2008 года, отмечает Reuters.
Рост акций технологических компаний поднял индекс S&P 500 до рекордного уровня в 2024 году, поскольку инвесторов привлекает приносящий деньги бизнес, а экономика остается устойчивой, отмечает Bloomberg. В феврале Goldman Sachs повысил свой прогноз по S&P 500 на 2024 год до 5200 пунктов.