«Газпром» через российский суд хочет взыскать с польской Orlen $935 млн

Польша в 2022 году ввела санкции против «Газпрома» по части заморозки осуществления прав на акции и выплату дивидендов Europol Gaz. Россия ввела ответные санкции, из-за чего «Газпрому» было запрещено использовать газопровод для транспортировки российского газа через Польшу. Осенью 2023 года польские власти передали участок газопровода под управление Orlen. Утверждалось, что Europol Gaz, контролирующая газопровод, выкупит принадлежащие «Газпрому» 48% акций.