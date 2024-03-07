Эксперты предрекли падение цен на вторичку к осени на 10%

С августа по октябрь прошлого года спрос на жилье в России рос, однако после повышения ключевой ставки до 16% замедлился, а затем пошел на спад. Предложения по ипотеке стали достигать 18% годовых, цены на недвижимость выросли на 15%, спрос обрушился, пояснил риелтор.