Эксперты предрекли падение цен на вторичку к осени на 10%

Это произойдет на фоне резкого падения спроса из-за высоких процентных ставок, пояснил он Общественной Службе Новостей.
С августа по октябрь прошлого года спрос на жилье в России рос, однако после повышения ключевой ставки до 16% замедлился, а затем пошел на спад. Предложения по ипотеке стали достигать 18% годовых, цены на недвижимость выросли на 15%, спрос обрушился, пояснил риелтор.
Дальнейшие изменения зависят от действий регулятора, так как 80% всех сделок на рынке вторички и 90% на рынке первички — ипотечные, подчеркнул Апрелев. При сохранении ставки спрос продолжит падать, а вместе с ним будет дешеветь жилье, считает эксперт.
«Разница между ценами предложения и ценами продажи уже сейчас увеличивается в сторону снижения конечной стоимости, — пояснил он. — Общий объем снижения цен на вторичное жилье, если, например, ключевая ставка не изменится до осени, может составить 5−10%».
Апрелев также напомнил, что программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках 1 июля должны завершиться — по его мнению, продлевать ее не будут. В этом случае ситуация на рынке первичного жилья станет катастрофической, цены упадут на 15−20%, считает риелтор.