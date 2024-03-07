Экономист предрекла дальнейшее снижение уровня бедности в России

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составило 13,5 млн человек или 9,3% от общей численности населения страны. Это меньше, чем в 2022 году, когда уровень бедности достигал 9,8%. Граница бедности, по данным Росстата, в последнем квартале 2023 года достигла 14 754 рублей в месяц. В среднем за 2023 год этот показатель составил 14 339 рублей против 13 545 рублей годом ранее.