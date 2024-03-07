ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых

ЕЦБ отметил снижение инфляции в еврозоне после заседания в январе — в частности, произошло замедление роста цен на энергоносители. Сотрудники европейского регулятора теперь прогнозируют инфляцию в среднем на уровне 2,3% в 2024 году, 2,0% в 2025 году и 1,9% в 2026 году, прогноз инфляции без учета энергоносителей и продовольствия составляет в среднем 2,6% в 2024 году, 2,1% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.