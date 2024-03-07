ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение сохранить неизменными три ключевые процентные ставки. Это следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих регулятора.
Таким образом, базовая процентная ставка сохранена на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам составляет 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 4,75%.
ЕЦБ отметил снижение инфляции в еврозоне после заседания в январе — в частности, произошло замедление роста цен на энергоносители. Сотрудники европейского регулятора теперь прогнозируют инфляцию в среднем на уровне 2,3% в 2024 году, 2,0% в 2025 году и 1,9% в 2026 году, прогноз инфляции без учета энергоносителей и продовольствия составляет в среднем 2,6% в 2024 году, 2,1% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.
«Хотя большинство показателей базовой инфляции еще больше снизились, внутреннее инфляционное давление остается высоким, отчасти из-за сильного роста заработной платы. При этом условия кредитования остаются ограниченными, а прошлые повышения процентных ставок продолжают оказывать давление на спрос, что способствует снижению инфляции», — также отметили в ЕЦБ.
Также пересмотрен прогноз экономического роста на 2024 год в сторону понижения до 0,6% (с прежних 0,8%), при этом ожидается, что экономическая активность останется сдержанной в ближайшей перспективе. В 2025 году, как прогнозируется, экономика наберет обороты и вырастет на 1,5%, в 2026 году — на 1,6%.
Сокращение запасов ценных бумаг в рамках программы APP происходит «размеренными темпами», поскольку с июля 2023 года реинвестирование выплат по ценным бумагам не производится. При этом реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы выкупа бондов в связи с пандемией (PEPP), будет производиться в полном объеме в течение первой половины 2024 года. Во второй половине года портфель PEPP планируется сокращать в среднем на €7,5 млрд в месяц. Прекратить реинвестирование в рамках PEPP совет управляющих намерен в конце 2024 года.