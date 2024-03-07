Число корпоративных банкротств в России выросло впервые с 2021 года

Статистику «важно рассматривать в контексте и с учетом» мораториев на банкротство, которые вводились в 2020 и 2022 годах, указал изданию первый замминистра Минэкономики Илья Торосов: «Если сравнивать количество процедур банкротства в 2024 году по отношению к 2023 году, то мы увидим некоторый рост. Однако если взять сопоставимые данные 2019 года и даже 2021 года, то увеличения количества процедур наблюдения и конкурсного производства не произошло».