«Атон» готовится конвертировать в рубли всю «недружественную» валюту клиентов

Инвестиционная компания (ИК) «Атон» может провести принудительную конвертацию всех остатков валют «недружественных» стран, которые находятся на счетах клиентов, в рубли в случае введения против ИК санкций, следует из новой редакции регламента оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг, которая начнет действовать со следующего вторника, 12 марта.
Речь идет о долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и других валютах «недружественных» государств.
В регламенте не уточняется, санкционные ограничения с какой стороны должны запустить механизм принудительной конвертации валюты. В документе уточняется, что комиссию за такую операцию брокер взимать не будет.
В конце октября 2022 года «Атон» провел автоматическую конвертацию валют «недружественных» стран в рубли у тех клиентов, у кого остатки средств в таких валютах не превышали $20 тысяч (оценивалось по каждой отдельной валюте). Впрочем, клиент все-таки мог отказаться от такой операции со стороны брокера. Чтобы подтолкнуть к конвертации ИК тогда повысила комиссию за хранение валюты «недружественных» стран до 12% (до этого она была на уровне 5%).
В начале марта 2024 года другой крупный брокер — БКС — ухудшил условия по хранению клиентами валюты у него на счетах. Без комиссии теперь там можно хранить остатки в «недружественной» валюте (доллары США, евро, фунты) и гонконгских долларах, которые не превышают 1000 единиц. Комиссия за превышение лимита составляет 1% в месяц. До марта на счету брокера бесплатно можно было хранить средства в этих валютах, превышающие 10 тысяч единиц.
Постепенно снижает клиентские валютные средства у себя на счетах и «Цифра брокер», который принудительно конвертирует небольшие остатки и увеличивает комиссию за хранение валютных средств.