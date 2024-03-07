«Атон» готовится конвертировать в рубли всю «недружественную» валюту клиентов

В конце октября 2022 года «Атон» провел автоматическую конвертацию валют «недружественных» стран в рубли у тех клиентов, у кого остатки средств в таких валютах не превышали $20 тысяч (оценивалось по каждой отдельной валюте). Впрочем, клиент все-таки мог отказаться от такой операции со стороны брокера. Чтобы подтолкнуть к конвертации ИК тогда повысила комиссию за хранение валюты «недружественных» стран до 12% (до этого она была на уровне 5%).