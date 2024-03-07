AMD столкнулась в США с проблемами с экспортом разработанных для Китая чипов для ИИ

Американская Advanced Micro Devices (AMD) обратилась в Министерство торговли США с просьбой вывести из-под запрета на экспорт в Китай чипы искусственного интеллекта меньшей мощности, разработанные специально для китайского рынка, сообщили Bloomberg информированные источники. По их словам, эти чипы имеют более низкую производительность, чем те, которые AMD продает за пределами Китая, и были разработаны с учетом экспортных ограничений США.
Тем не менее официальные лица США заявили AMD, что чип все еще слишком мощный и для его поставок компания должна получить лицензию Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security, BIS), отметили собеседники агентства.
Пока неясно, будет ли AMD подавать заявку в BIS на лицензию.
В октябре 2022-го США ограничили поставки в Китай полупроводников и оборудования для производства микросхем, а год спустя ужесточили ограничения и обговорили с Нидерландами и Японией запрет на поставки в Китай современных станков для литографии, необходимых для производства чипов нового поколения. Для экспорта американских чипов Nvidia и AMD, которые используются в сфере ИИ, в Китай и другие «страны, вызывающие озабоченность», компании должны получать специальную лицензию, отмечала WSJ.
Запрет от 2022 года помешал Nvidia и AMD продавать свои самые мощные чипы ИИ в Китай. Nvidia в ответ разработала модифицированную модель чипа с пониженной производительностью для Китая. В декабре 2023 года AMD также выпустила новую линейку чипов MI300, которая призвана конкурировать с процессорами Nvidia. По словам источников Bloomberg, новый чип MI309 был специально разработан для Китая.
Акции AMD к закрытию торгов на бирже Nasdaq 4 марта прибавили в цене 1,34% и стоили $205,36. На премаркете 5 марта они по состоянию на 11:50 мск дешевели на 0,32%, до $204,70. Акции Nvidia 4 марта подорожали на 3,6%, на премаркете 5 марта они росли в цене на 0,63%, до $857,75.