AMD столкнулась в США с проблемами с экспортом разработанных для Китая чипов для ИИ

В октябре 2022-го США ограничили поставки в Китай полупроводников и оборудования для производства микросхем, а год спустя ужесточили ограничения и обговорили с Нидерландами и Японией запрет на поставки в Китай современных станков для литографии, необходимых для производства чипов нового поколения. Для экспорта американских чипов Nvidia и AMD, которые используются в сфере ИИ, в Китай и другие «страны, вызывающие озабоченность», компании должны получать специальную лицензию, отмечала WSJ.