Акции Victoria’s Secret упали на 26% после слабого прогноза по продажам

Акции Victoria’s Secret упали более чем на 26% после публикации слабого прогноза. Бренд нижнего белья ожидает, что в этом году объем его продаж составит $6 млрд, что меньше, чем ожидают аналитики. Victoria’s Secret работает над изменением формата модных показов и расширением ассортимента купальников и одежды, но эти усилия пока не окупились, отмечает Bloomberg.