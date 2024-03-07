Акции Victoria’s Secret упали на 26% после слабого прогноза по продажам

Акции Victoria’s Secret & Co., которая владеет одноименным брендом нижнего белья, на постмаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже 6 марта упали на 26,11% после публикации финансового отчета, следует из торговых данных.
Victoria’s Secret дала слабые прогнозы по объемам продаж, не оправдав ожиданий аналитиков, пишут Bloomberg и MarketWatch. Компания прогнозирует, что чистый объем продаж в нынешнем году составит $6 млрд: аналитики Уолл-стрит ожидали $6,19 млрд.
Генеральный директор Victoria’s Secret Мартин Уотерс заявил, что рынок нижнего белья в Северной Америке снижается уже четыре квартала подряд, и компания планирует вести бизнес в ближайшем будущем «соответственно консервативно». Спрос на одежду в целом снизился из-за двух лет инфляции, потребители отдают предпочтение продуктам питания и товарам первой необходимости для дома, отмечает MarketWatch.
Чистая прибыль Victoria’s Secret в четвертом квартале 2023 года составила $181 млн, или $2,29 в расчете на акцию. Это на 4,6% больше, чем было годом ранее. Скорректированная прибыль составила $2,58 на акцию. Выручка выросла на 3%, до $2,08 млрд, при этом сопоставимые продажи снизились на 6%. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что скорректированная прибыль Victoria’s Secret составит $2,46 на акцию, выручка — $2,08 млрд, падение сопоставимых продаж — 6,3%.
В первом квартале 2024 года Victoria’s Secret ожидает, что объем продаж уменьшится на «средние однозначные цифры» по сравнению с тем же периодом прошлого года: тогда квартальный объем продаж составил $1,407 млрд. Уолл-стрит прогнозирует, что скорректированная прибыль компании в первом квартале составит $0,31 на акцию, выручка — $1,39, сопоставимые продажи снизятся на 2,9%, отмечает MarketWatch.