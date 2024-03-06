Займы против: у банков появилась новая причина для отказов в кредитах

Естественно, что внедрение новой оценки в скоринг отразится на количестве одобряемых заявок. По мнению Алексея Волкова, вероятность банкротства станет решающим фактором в процессе принятия решения о кредитовании. Прежде всего, конечно, это коснется заемщиков, которые потенциально могут прибегнуть к процедуре освобождения от долгов. Как прогнозирует директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку, уровень одобрения по заявкам клиентов с высоким риском скорого перехода в статус банкрота может быть ниже на 15−25%, чем по клиентам с низким риском.