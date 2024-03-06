В России легализуют расчеты в криптовалютах по внешнеторговым контрактам

ЦБ РФ наделяется правом запрашивать у лиц, выпустивших ЦФА, или операторов по выпуску ЦФА сведения о бенефициарах — владельцах этих цифровых активов. Документ также наделяет Банк России полномочиями определять условия и ограничения для операций с цифровыми активами.