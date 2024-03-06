Турецкий терминал Dortyol отказался принимать российскую нефть из-за санкций

Терминал Dortyol расположен в провинции Хатай на юге Турции. Reuters отмечает, что в 2023 году экспорт с терминала увеличился в пять раз по сравнению с 2021 годом, составив 24,7 млн баррелей (из них 11,74 млн баррелей — из России). Тогда Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти с 2022 года, после того как Евросоюз ввел санкции. Частыми пунктами назначения нефти, экспортируемой из Dortyol, были греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также центры торговли, переработки и хранения нефти в Роттердаме и Антверпене.