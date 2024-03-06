СМИ: США и Raiffeisen обсудят соблюдение санкций со стороны сербской «дочки» банка

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Заместитель помощника главы Минфина США по международным вопросам Анна Морис приедет в Вену, чтобы обсудить соблюдение санкций против РФ со стороны сербской «дочки» банка Raiffeisen Bank International (RBI). Об этом сообщает газета Die Presse со ссылкой на источник.
Как пишет издание, США «видят необходимость в дополнительном регулировании». «Если есть подозрение в нарушении санкций при ведении бизнеса через третью страну, США теперь очень внимательно следят за этим», — пишет газета.
В самом RBI отметили, что диалог с национальными и международными органами по вопросам санкций и их соблюдения ведется регулярно. Такой диалог состоится и на этой неделе.
В RBI неоднократно заявляли, что группа продолжит осуществлять операции, которые приведут к продаже или выделению из состава группы Raiffeisen Russia в рамках местных и международных законов.
В банке отметили, что RBI поддерживает контакт «с соответствующими регуляторами и властями».
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG — одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.