Съемный труд: нужна ли молодым семьям ипотека

Во-первых, жилье, предоставляемое по договору социального найма. Это бесплатное жилье, которое муниципалитет предоставляет на неограниченный срок. Налог платить не нужно, но там можно регистрироваться, сдать его в поднаем и даже приватизировать. Это жилье предоставляется тем, кто встал на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий (сейчас это актуально только для малоимущих). Квартира предоставляется в порядке живой очереди, но двигается она очень медленно. В очереди до сих пор есть люди, которые вставали туда еще до 2005 года, когда правила предоставления жилья по соцнайму были другими.