Семь американских бигтехов за день подешевели на $233 млрд

Совокупная рыночная капитализация так называемой «великолепной семерки», в которую входят крупнейшие технологические компании США, на торгах 5 марта снизилась в общей сложности на $233 млрд. Это третий по величине обвал в акциях IT-гигантов в этом году, отмечает MarketWatch.
Пока самые большие потери в 2024 году были зафиксированы 31 января — в тот день совокупная рыночная стоимость семи бигтехов снизилась на $375 млрд.
Акции «великолепной семерки» показали следующую динамику по итогам основной торговой сессии 5 марта:
— Microsoft — падение на 2,96%, до $402,65. Капитализация компании по итогам основной торговой сессии сократилась до $2,99 трлн, свидетельствуют данные TradingView.
— Apple — снижение на 2,84%, до $170,12. Капитализация по итогам основной торговой сессии составила около $2,63 трлн.
— Amazon — падение на 1,95%, до $174,12. Рыночная стоимость достигла $1,81 трлн.
— Alphabet — снижение на 0,31%, до $133,78. Капитализация составляет чуть менее $1,66 трлн.
— Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram) — снижение на 1,6%, до $490,22. Капитализация равна $1,25 трлн.
— Tesla — падение на 3,93%, до $575,62 млрд.
NVIDIA была единственной компанией, которая завершила торги в плюсе. Акции прибавили 0,85%, до $859,64, а капитализация увеличилась до $2,15 трлн.
*Meta Platforms — компания-владелец мессенджера WhatsApp и социальных сетей Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и обе социальные сети.
«Мы находимся в самом разгаре отката [рынка]», — считает главный рыночный стратег Spartan Capital Securities Питер Кардилло, По его мнению, глубина падения будет зависеть от риторики главы ФРС Джерома Пауэлла на выступлении по вопросу денежно-кредитной политике в Конгрессе и от статистике по рынку труда. Кардилло предрекает наступление «мартовских ид», если Пауэлл 6 марта сделает резкие заявления, а данные по занятости окажутся лучше ожиданий.
Стратег сделал отсылку к пьесе «Юлий Цезарь» Уильяма Шекспира, в которой рассказывается об убийстве политика в результате заговора. За несколько дней до этого события предсказатель предупредил Цезаря, что ему стоит опасаться дня мартовских ид — так в Риме обозначали 15 марта. Именно в тот день Цезарь был убит.
На Уолл-стрит, как отмечает MarketWatch, пристально следят за этой датой, ища какие-либо негативные сигналы.
Распродажи в тяжеловесных акциях технологических компаний утянули вниз американский фондовый рынок. По итогам торгов индекс NASDAQ Composite упал на 1,65%, до 15 939,59 пункта, а S&P 500 потерял 1,02% и закрылся на отметке 5078,64 пункта. До этого на протяжении нескольких месяцев именно акции бигтехов были лидерами роста рынка, который в этом году несколько раз обновлял исторические максимумы по основным биржевым индексам.
«Это не панические продажи», — прокомментировал обвал котировок главный инвестиционный директор Silvant Capital Management Майкл Сансотерра. С учетом того, что рынок недавно установил исторические рекорды, откат в акциях компаний, которые были лидерами роста, неудивителен, добавил эксперт.
«Это обычное движение рынка, который с начала года был “бычьим”, — уверен он. В 2024 году индекс S&P 500 прибавил 6,47%, а NASDAQ Composite — 6,18%.