Семь американских бигтехов за день подешевели на $233 млрд

Распродажи в тяжеловесных акциях технологических компаний утянули вниз американский фондовый рынок. По итогам торгов индекс NASDAQ Composite упал на 1,65%, до 15 939,59 пункта, а S&P 500 потерял 1,02% и закрылся на отметке 5078,64 пункта. До этого на протяжении нескольких месяцев именно акции бигтехов были лидерами роста рынка, который в этом году несколько раз обновлял исторические максимумы по основным биржевым индексам.