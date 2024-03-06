Сбер снизил минимальную сумму денежных переводов в Индию в 500 раз

Сбербанк снизил минимальную сумму денежных переводов в Индию с 50 000 до 100 рупий, говорится в сообщении госбанка. Перевести деньги можно с дебетовой карты, накопительного счета, в том числе открытого в рупиях, в любые индийские банки в мобильном приложении или на сайте банка. Комиссия составит 1% от суммы перевода. Срок перевода занимает до трех рабочих дней.