Сбер снизил минимальную сумму денежных переводов в Индию в 500 раз

Сбербанк снизил минимальную сумму денежных переводов в Индию с 50 000 до 100 рупий, говорится в сообщении госбанка. Перевести деньги можно с дебетовой карты, накопительного счета, в том числе открытого в рупиях, в любые индийские банки в мобильном приложении или на сайте банка. Комиссия составит 1% от суммы перевода. Срок перевода занимает до трех рабочих дней.
Сбер запустил переводы в индийских рупиях по номеру счета в кредитные организации Индии в августе 2023 года. В сентябре ВТБ объявлял, что запустит переводы в Индию, однако пока что услуга все еще не доступна. В приложении напротив страны стоит пометка «скоро».
Оба госбанка имеют филиалы в Индии, оба с разрешения местного регулятора открыли специальные счета востро в своих индийских филиалах. У Сбербанка с 2010 года действует филиал в Нью-Дели (Индия). Также кредитная организация планировала открыть филиал в Мумбаи (Индия).
Frank Media направили запрос в Сбербанк.