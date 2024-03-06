Сбер с 6 марта повысил ставки по вкладу в юанях

«Вклад в юанях» можно оформить на срок от одного месяца до трех лет. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч юаней. Открыть его можно в СберБанк Онлайн или любом отделении Сбера. При этом не надо покупать юани заранее. Можно перевести деньги со счета или карты в рублях или в другой валюте, конвертация в юани произойдет по курсу СберБанк Онлайн, действующему на момент подтверждения перевода. Деньги на валютном депозите застрахованы, как и сбережения в рублях.