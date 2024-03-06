Россияне продолжают брать в кредит по 1 трлн рублей в месяц

Несмотря на высокие ставки банки в феврале выдали гражданам кредитов более чем на 1 трлн рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG. Так, за февраль 2024 года объем выдач кредитов физическим лицам оказался на 22,6%, или 189 млрд рублей выше в сравнении с январем, и на 3,3% выше, чем в феврале прошлого года.