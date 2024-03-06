Россияне продолжают брать в кредит по 1 трлн рублей в месяц

Несмотря на высокие ставки банки в феврале выдали гражданам кредитов более чем на 1 трлн рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG. Так, за февраль 2024 года объем выдач кредитов физическим лицам оказался на 22,6%, или 189 млрд рублей выше в сравнении с январем, и на 3,3% выше, чем в феврале прошлого года.
Спрос на кредиты не ослабевает, несмотря на то, что в конце 2023 года ужесточение условий продолжилось. Банки активно пересматривали условия кредитования для компаний и граждан в четвертом квартале 2023 года и в итоге, по оценке ЦБ, «степень жесткости» в корпоративном сегменте оказалась сопоставима, а в розничном — выше уровня II квартала 2022 года.
Максимальный рост объема выдач в феврале был зафиксирован в сегменте автокредитования, где этот показатель достиг 171,4 млрд рублей, что на 29,42% больше, чем в январе текущего года и на 115,6% выше, чем в феврале 2023 года.
«Рост выдач в данном сегменте показывает на восстановление рынка. Основным драйвером роста могут служить возобновленные программы господдержки, а также стимулирующие программы производителей», — поясняют аналитики Frank RG. В этом сегменте было зафиксирован рост и в количественном выражении на 28% за месяц.
В этом году российский рынок автокредитования растет гораздо более быстрыми темпами, чем обычно, говорилось ранее в сообщении пресс-службы ВТБ. На динамику влияют сразу нескольких факторов: планомерное восстановление авторынка, а также господдержка и стимулирующие программы производителей, приводились в сообщении слова вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого.
При этом наименьший рост в феврале был в ипотечном кредитовании. Здесь объем выдач за февраль вырос на 16,88%, до 322,5 млрд рублей. А в годовом выражении было зафиксировано снижение на 24,03%, что связано с ужесточением условий выдачи льготной ипотеки, а также ростом ставок по рыночным ипотечным кредитам.
Так, например, рыночные ставки по ипотеке на новостройки на прошлой неделе варьировались от 17 до 19% годовых Снижение в этом сегменте второй месяц подряд показал и средний размер выдаваемого кредита, который уменьшился на 2,92%, до 3,89 млн рублей.
В сегменте кредитов наличными был зафиксирован рост на 27,61%, до 495 млрд рублей. Увеличились выдачи и в количественном выражении на 15,74%, но снизился средний размер таких кредитов на 15,22%.
Единственным сегментом, где наблюдалось снижение объема выдач стало POS-кредитование. По итогам февраля этот показатель уменьшился на 9,54%, до 35,7 млрд рублей. Также снизился и средний чек на POS-кредиты на 5,7%, до 32,5 тысяч.