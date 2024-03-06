Разделение «Яндекса», индекс Мосбиржи и дивиденды: дайджест инвестора

Но подкомиссия утвердила сумму сделки в размере ₽457,3 млрд, в то время как сама Yandex N.V. в феврале заявляла о ₽475 млрд. По мнению руководителя группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Александра Абрамяна, снижение суммы сделки на ₽17,7 млрд может быть связано с тем, что 3,7% акций могут принадлежать топ-менеджменту, который остался в российском «Яндексе» и вошел в состав совладельцев бизнеса.