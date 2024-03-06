Разделение «Яндекса», индекс Мосбиржи и дивиденды: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи.
По результатам торгов вторника, 5 марта, индекс Мосбиржи немного подрос, прибавив 0,13% и достигнув отметки 3300,89 пункта. Это событие стало знаковым, поскольку впервые за два года индекс пересек отметку 3300 пунктов, последний раз подобное происходило 21 февраля 2022 года.
Руководитель направления инвестиционного консультирования в ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов отметил, что индекс смог выбраться из длительного бокового движения, начавшегося в августе прошлого года. Он предполагает, что дальше индекс будет стремиться к отметке 3400 пунктов, однако не стоит ожидать быстрого роста из-за относительной слабости покупателей и недостатка новых инвестиций.
Эксперт из «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин указывает на ожидания высоких дивидендов от многих компаний и возобновление дивидендных выплат некоторыми эмитентами после паузы, вызванной санкциями и геополитической обстановкой, как на ключевой стимул роста рынка. Инвесторы, ожидая дивидендный сезон, стремятся заранее приобрести акции.
Интерес к акциям «Сбера» возрос 5 марта, когда они преодолели психологическую отметку ₽300 благодаря рекордной чистой прибыли за 2023 год (более ₽1,5 трлн) и ожиданиям дивидендов. Тем не менее к закрытию основной сессии обыкновенные акции немного потеряли в цене, снизившись на 0,16%, до ₽298,7, в то время как привилегированные акции остались на уровне предыдущего закрытия — ₽299,38.
Аналитики «Альфа-Инвестиций» подтверждают, что общий тренд на рынке акций остается восходящим и временные коррекции на фоне перекупленности рынка являются нормальным явлением, не изменяющим общей тенденции. По их мнению, следующая среднесрочная цель для индекса Мосбиржи — 3400 пунктов.
Разделение «Яндекса»
«Ведомсти» со ссылкой на источники сообщили, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России уже одобрила сделку, в рамках которой нидерландская Yandex N.V. продаст группе инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс». Оставшиеся 3,7%, по данным издания, уже принадлежат российскому «Яндексу».
Но подкомиссия утвердила сумму сделки в размере ₽457,3 млрд, в то время как сама Yandex N.V. в феврале заявляла о ₽475 млрд. По мнению руководителя группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Александра Абрамяна, снижение суммы сделки на ₽17,7 млрд может быть связано с тем, что 3,7% акций могут принадлежать топ-менеджменту, который остался в российском «Яндексе» и вошел в состав совладельцев бизнеса.
Правительство одобрило продажу «Яндекса».
Ожидания по реструктуризации компании стали главным драйвером роста акций «Яндекса» — с начала года они подорожали уже на 42,8%. В четверг, 7 марта, состоится собрание акционеров по этому вопросу.
Дивиденды Мосбиржи
Совет директоров Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽17,35 за акцию, согласно данным, опубликованным на сайте раскрытия корпоративной информации. При текущих котировках это соответствует дивидендной доходности около 8,5%. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, пока не объявлена.
В общей сложности на дивиденды может быть направлено примерно ₽39,5 млрд. Решение об утверждении выплат будет принято на годовом собрании акционеров 25 апреля.
Акции Мосбиржи положительно отреагировали на анонсированные дивиденды, поднявшись на 3%, до ₽206,99 за акцию, в ходе вечерней торговой сессии.
Ведущий аналитик «Цифра Брокер» Даниил Болотских отметил, что биржа — один из основных бенефициаров высоких процентных ставок и при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанком в течение более длительного периода котировки могут продолжить расти вплоть до ₽220 за одну акцию.
Дивидендная политика биржи предполагает, что на выплаты акционерам она должна направлять не менее 50% от чистой прибыли. Ранее «РБК Инвестиции» подсчитали, что при таком коэффициенте выплат дивиденды могли бы составить ₽13,35 на каждую акцию. Однако в итоге рекомендованные дивиденды оказались выше. По итогам 2023 года площадка заработала ₽60,78 млрд. Это значит, что на дивиденды она может направить около 65% от чистой прибыли по МСФО.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 марта.
UnitedHealth: дивиденды на каждую акцию — $1,88. Дата выплаты — 19 марта. Доходность — 0,4%.
eBay: дивиденды на каждую акцию — $0,27. Дата выплаты — 25 марта. Доходность — 0,54%.
FedEx: дивиденды на каждую акцию — $1,26. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 0,51%.
Корпоративная отчетность
HeadHunter: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
«Группа Позитив»: предварительные результаты по МСФО за 2023 год.
«РусГидро»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
Банк «Санкт-Петербург»: финансовые результаты за 2023 год.
Другие важные события
VK: конференция JustTech, посвященная технологиям.
Минфин проведет аукционы на размещению ОФЗ серии 6207 и 26244.
Россия: индекс потребительских цен в период с 27 февраля по 4 марта — 19:00 мск.
Германия: торговый баланс в январе — 10:00 мск.
Еврозона: розничные продажи в январе — 13:00 мск.
США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в феврале— 16:15 мск.
США: выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла — 18:00 мск.
США: число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в январе — 18:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации — 18:30 мск.
США: «Бежевая книга» ФРС — 22:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3300,89 (+0,13%).
Индекс РТС: 1147,64 (+0,89%).
S&P 500: 5078,65 (-1,02%).
Dow Jones Industrial Average: 38 585,19 (-1,04%).
NASDAQ Composite: 15 939,59 (-1,65%).