Председатель ФРС США заявил, что не стоит ждать скорого снижения процентной ставки

«Если экономика будет развиваться в целом так, как ожидается, то, вероятно, будет уместно начать ослабление сдерживающей политики в какой-то момент в этом году», — отметил он, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.
По его словам, финрегулятор должен быть уверен в том, что уровень инфляции продолжит сокращаться до целевого показателя в 2%, только после этого будет принято решение о снижении ставки. «Однако экономические перспективы неопределенны, и постоянный прогресс в достижении нашей цели по инфляции в 2% не гарантирован», — добавил Пауэлл. Руководящий комитет по открытому рынку ФРС, продолжил он, «не считает целесообразным сокращать целевой диапазон [ставки] до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%».
«Слишком быстрое или слишком значительное ослабление сдерживающей политики может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдали в отношении инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%», — пояснил председатель ЦБ политику властей.
«В то же время слишком позднее или слишком незначительное ослабление сдерживающей политики может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость», — добавил он. Пауэлл подчеркнул, что ФРС продолжит оценивать экономические данные, чтобы решить, когда следует корректировать значение ставки. Глава финрегулятора отметил «высокие темпы» экономической активности в стране с учетом того, что уровень инфляции снижается без «значительного увеличения занятости».
Как ранее заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, ФРС США лучше припоздниться со снижением ставки, чем сделать это слишком рано. 31 января Пауэлл пояснил, что ФРС вряд ли решится снизить ставку на следующем заседании в марте. При этом он подчеркнул, что США смогут приступить к снижению базовой процентной ставки позднее в текущем году.
Американский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 5,25−5,5% в конце января. Это решение единогласно приняли все члены комитета. Следующее заседание состоится