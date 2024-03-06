Председатель ФРС США заявил, что не стоит ждать скорого снижения процентной ставки

По его словам, финрегулятор должен быть уверен в том, что уровень инфляции продолжит сокращаться до целевого показателя в 2%, только после этого будет принято решение о снижении ставки. «Однако экономические перспективы неопределенны, и постоянный прогресс в достижении нашей цели по инфляции в 2% не гарантирован», — добавил Пауэлл. Руководящий комитет по открытому рынку ФРС, продолжил он, «не считает целесообразным сокращать целевой диапазон [ставки] до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%».