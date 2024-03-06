Предпринимательские доходы за 2023 год достигли 6 трлн рублей

В 2023 году, доходы россиян от предпринимательства выросли на треть (или на 1,5 трлн рублей) и составили 6 трлн рублей, что является рекордом, пишет РБК со ссылкой на по данные Росстата. В номинальном выражении доходы выросли на 32% в сравнении с 2022 годом, а в реальном, то есть с учетом инфляции — на 25%, следует из обзора НИУ ВШЭ, с которым ознакомился РБК.