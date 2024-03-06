Предпринимательские доходы за 2023 год достигли 6 трлн рублей

В 2023 году, доходы россиян от предпринимательства выросли на треть (или на 1,5 трлн рублей) и составили 6 трлн рублей, что является рекордом, пишет РБК со ссылкой на по данные Росстата. В номинальном выражении доходы выросли на 32% в сравнении с 2022 годом, а в реальном, то есть с учетом инфляции — на 25%, следует из обзора НИУ ВШЭ, с которым ознакомился РБК.
Предпринимательские доходы по итогам года составили 6,8% общего числа доходов населения, что является максимальным показателем с 2014-го (тогда было 7%), следует из данных Росстата. По итогам 2021 и 2022 года доля доходов от предпринимательства оценивалась одинаково в 5,7%.
В расчете предпринимательских доходов Росстат учитывает поступления с аренды жилья и иного имущества, доходы самозанятых и ИП, авторские вознаграждения, а также вознаграждения членов советов директоров компаний.
Доходы от собственности россиян в 2023 году сократились на 41% в реальном выражении, до 3,9 трлн рублей. Их доля снизилась с 7,8% (в 2022 году) до 4,4%. Доля оплаты труда наемным работникам выросла до 6 трлн рублей, на 11,5% с 2022 года. Реальные зарплаты увеличились на 7,8% — рекордный прирост за 5 лет.
Всего за 2023 год россияне заработали 88,3 трлн рублей. По структуре доходов 59% занимает оплата труда, 19,5% — социальные выплаты, 6.8% — доходы от предпринимательства и 10,3% — прочие поступления. Расходы населения, направленные на сбережения, выросли на на 31,7% (номинально) — с 4,6 трлн до 6 трлн рублей. В сбережениях учитываются вложения в ценные бумаги, на депозиты, покупку недвижимости, объем наличных на руках. Больше всего россияне потратили на покупку товаров и услуг — 69,5 трлн рублей, рост на 11,3% в номинальном выражении.