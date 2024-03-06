OpenAI сообщила, что Илон Маск хотел ее возглавить и объединить с Tesla

Истец хочет, чтобы суд обязал OpenAI выполнять условия учредительного договора и «следовать миссии развития искусственного интеллекта для блага человечества», а не для блага ее руководства и компании Microsoft.
В ответ OpenAI заявила, что «ее деятельность посвящена тому, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству. Это означает создание безопасного и взаимовыгодного ИИ, который бы позволил получить множество преимуществ в самых разных направлениях». Компания также отметила, что в ответ на упреки Илона Маска она решила опубликовать некоторые детали ее отношений с предпринимателем. Так, например, в 2015 году, когда основатели OpenAI Сэм Альтман и Грег Брокман привлекали первые средства от инвесторов, в их числе был и Илон Маск. Основатели хотели привлечь около $100 млн, однако Маск советовал молодым предпринимателям не говорить об этой сумме, а заявить о цели собрать $1 млрд.
Также сообщается, что, когда работа в OpenAI уже началась, в 2017 году Илон Маск хотел получить мажоритарную долю в ней и стать ее генеральным директором. Когда OpenAI отказалась, Илон Маск «оставил нас», а потом в 2018 году заявил, что вероятность успеха компании стремится к нулю. Он также заявил, что планировал создать конкурентную компанию-разработчика в составе Tesla.
Как известно, вместо развития сотрудничества с Илоном Маском компания OpenAI предпочла другие варианты. Одним из крупнейших инвесторов OpenAI стала корпорация Microsoft, вложившая в нее $10 млрд в ноябре прошлого года. В числе других инвесторов есть также крупные фонды — Sequoia Capital, Thrive Capital и другие.
Евгений Хвостик