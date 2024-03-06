OpenAI сообщила, что Илон Маск хотел ее возглавить и объединить с Tesla

В ответ OpenAI заявила, что «ее деятельность посвящена тому, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству. Это означает создание безопасного и взаимовыгодного ИИ, который бы позволил получить множество преимуществ в самых разных направлениях». Компания также отметила, что в ответ на упреки Илона Маска она решила опубликовать некоторые детали ее отношений с предпринимателем. Так, например, в 2015 году, когда основатели OpenAI Сэм Альтман и Грег Брокман привлекали первые средства от инвесторов, в их числе был и Илон Маск. Основатели хотели привлечь около $100 млн, однако Маск советовал молодым предпринимателям не говорить об этой сумме, а заявить о цели собрать $1 млрд.