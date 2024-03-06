Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть дорожает на неожиданных новостях из Саудовской Аравии

Саудовская Аравия неожиданно повысила цены на свою нефть для покупателей в странах Азии. Эта новость вслед за субботним решением ОПЕК+ о продлении срока ограничения добычи сырья до конца июня оценена экспертами как часть последовательной стратегии по поддержке мировых цен.
Источник: Reuters

В первой половине торгов среды, 6 марта, цены на нефть укреплялись на сообщении Саудовской Аравии о повышении стоимости своей основной смеси для азиатских покупателей.

Помимо этого, инвесторы перешли к продаже доллара в преддверии двухдневного выступления главы ФРС в Конгрессе США. Это также оказывает поддержку рискованным активам.

Сообщения из Саудовской Аравии последовали за субботним решением ОПЕК+ о продлении сокращения добычи сырья до конца июня текущего года. Это, считают эксперты, можно считать последовательной стратегией по поддержке цен странами-производителями.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».