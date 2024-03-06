Нефть дорожает на неожиданных новостях из Саудовской Аравии

В первой половине торгов среды, 6 марта, цены на нефть укреплялись на сообщении Саудовской Аравии о повышении стоимости своей основной смеси для азиатских покупателей.
Помимо этого, инвесторы перешли к продаже доллара в преддверии двухдневного выступления главы ФРС в Конгрессе США. Это также оказывает поддержку рискованным активам.
Сообщения из Саудовской Аравии последовали за субботним решением ОПЕК+ о продлении сокращения добычи сырья до конца июня текущего года. Это, считают эксперты, можно считать последовательной стратегией по поддержке цен странами-производителями.
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