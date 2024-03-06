Нефть дорожает на неожиданных новостях из Саудовской Аравии

Саудовская Аравия неожиданно повысила цены на свою нефть для покупателей в странах Азии. Эта новость вслед за субботним решением ОПЕК+ о продлении срока ограничения добычи сырья до конца июня оценена экспертами как часть последовательной стратегии по поддержке мировых цен.