Недельная инфляция в России замедлилась до 0,09%

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,09%, плодоовощная продукция подешевела на 0,51%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на огурцы — на 5,2%, следует из данных Росстата. Также снизилась стоимость картофеля на 0,3%. При этом выросли цены на капусту белокочанную (+2,3%), помидоры (+1,9%), свеклу столовую (+1,3%), морковь (+1,2%), яблоки (+0,5%), лук репчатый и бананы (+0,4%). А цены на яйца куриные продолжили снижаться (-0,7%).