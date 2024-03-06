Недельная инфляция в России замедлилась до 0,09%

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,09%, плодоовощная продукция подешевела на 0,51%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на огурцы — на 5,2%, следует из данных Росстата. Также снизилась стоимость картофеля на 0,3%. При этом выросли цены на капусту белокочанную (+2,3%), помидоры (+1,9%), свеклу столовую (+1,3%), морковь (+1,2%), яблоки (+0,5%), лук репчатый и бананы (+0,4%). А цены на яйца куриные продолжили снижаться (-0,7%).
Согласно обзору Минэк, в сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,07%. Снижались цены на электро- и бытовые товары (-0,41%), на бензин (-0,02%) и на дизель (-0,03%).
Замедлился рост цен и в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг до 0,04% за счет снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы на 0,83%.