Курс евро упал ниже ₽98 впервые с 15 февраля

Курс евро (EUR/RUB) упал на ₽0,67, или 0,68%, до ₽97,98, свидетельствуют данные на Московской бирже по состоянию на 11:39 мск. В предыдущий раз на этом уровне европейская валюта торговалась 15 февраля.
Пара USD/RUB снизилась на ₽0,35, или 0,39%, и достигла ₽90,16. Одновременно с этим курс юаня впервые за месяц опустился ниже отметки ₽12,5.
Стратегическую поддержку рублю оказывает жесткая монетарная политика Банка России, а также реализация валютной выручки экспортерами в рамках указа президента, рассказал эксперт УК «Первая» Антон Кравченко. В краткосрочной перспективе эксперт ожидает, что стоимость доллара будут удерживаться в диапазоне ₽90−93.
Кроме того, учитывая отсутствие значимых внешних сигналов, в пользу рубля, видимо, начинает играть фактор приближающихся президентских выборов, традиционно поддерживающий рубль, полагают в Промсвязьбанке.
Спекулятивный спрос на валюту останется низким, что в условиях устойчивости предложения со стороны ЦБ и экспортеров, формирует пространство для дальнейшего укрепления рубля, рассказал эксперт ПСБ Евгений Локтюхов. Целевым уровнем по доллару на ближайшую перспективу эксперт назвал диапазон ₽89,7−90,7. Он не исключает переход курса американской валюты под отметку ₽90, однако, по их мнению, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе. Ближе к выборам возможен откат курса пары доллар/рубль к минимумам года в районе ₽88, рассказал эксперт ПСБ Евгений Локтюхов.
Главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич в ходе сессии ожидает консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам на текущих уровнях на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и слабой поддержки со стороны экспортеров. Так, пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона ₽90−95. «При этом мы не исключаем тестирование поддержки на уровне ₽90, однако для пробоя данной отметки у рубля может не хватить сил», — отметил эксперт.
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