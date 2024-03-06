Курс евро упал ниже ₽98 впервые с 15 февраля

Спекулятивный спрос на валюту останется низким, что в условиях устойчивости предложения со стороны ЦБ и экспортеров, формирует пространство для дальнейшего укрепления рубля, рассказал эксперт ПСБ Евгений Локтюхов. Целевым уровнем по доллару на ближайшую перспективу эксперт назвал диапазон ₽89,7−90,7. Он не исключает переход курса американской валюты под отметку ₽90, однако, по их мнению, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе. Ближе к выборам возможен откат курса пары доллар/рубль к минимумам года в районе ₽88, рассказал эксперт ПСБ Евгений Локтюхов.