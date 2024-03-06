Курс египетского фунта рухнул после отказа ЦБ страны от его регулирования

Курс доллара вырос по отношению к национальной валюте Египта сразу на 63%, с 30,85 до 50,3 египетского фунта за доллар, свидетельствуют данные биржи ICE на 13:47 мск. Египетская валюта резко подешевела после того, как Центральный банк страны объявил, что ее курс будет устанавливаться по итогам свободных рыночных торгов, отметил Reuters.