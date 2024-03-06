Курс египетского фунта рухнул после отказа ЦБ страны от его регулирования

Курс доллара вырос по отношению к национальной валюте Египта сразу на 63%, с 30,85 до 50,3 египетского фунта за доллар, свидетельствуют данные биржи ICE на 13:47 мск. Египетская валюта резко подешевела после того, как Центральный банк страны объявил, что ее курс будет устанавливаться по итогам свободных рыночных торгов, отметил Reuters.
Центральный банк Египта в среду, 6 марта, объявил, что на внеплановом заседании было решено повысить процентные ставки на 600 б.п. и перейти к свободному курсу фунта.
«Решение центрального банка позволить рынку определять обменный курс — это важный шаг на пути к унификации национальных обменных курсов. Оно также соответствует рекомендациям МВФ, являющимся необходимым условием для получения финансовой помощи», — сказал аналитик IG Шон Мюрисон.
Как пишет Reuters, власти Египта пытались сохранить уровень 30,85 фунта за доллар в течение нескольких месяцев. Нынешний обвал египетской валюты означает давно ожидаемую девальвацию.
Кроме того, Центральный банк заявил, что повысил ставку по кредитам овернайт до 28,25% и ставку по депозитам овернайт до 27,25% в рамках решения ускорить ужесточение денежно-кредитной политики и обеспечить снижение базовой инфляции.
«Для стабилизации обменного курса вокруг нового равновесного уровня может потребоваться несколько дней или недель», — цитирует Bloomberg стратега по развивающимся рынкам Societe Generale Гергели Урмосси. По его словам, отказ от жесткой привязки валюты улучшит перспективы экономики Египта.
Как отмечает Bloomberg, девальвация произошла после того, как в конце феврали власти Египта заключили сделку на $35 млрд с Объединенными Арабскими Эмиратами. Проект связан с развитием полуострова Рас-эль-Хекма и может в конечном итоге привлечь до $150 млрд инвестиций, говорил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули. Власти назвали это крупнейшим инвестиционным соглашением, когда-либо заключенным Египтом.