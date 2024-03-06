Куриные яйца в России с 27 февраля по 4 марта подешевели на 0,7%

Неделей ранее — с 20 по 26 февраля 2024 года — цены на куриные яйца снизились на 0,24%.
Цены на куриное мясо с 27 февраля по 4 марта также снизились на 0,14%, с начала года — на 3,76%.
По данным статистической службы, также наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию на 0,5%, в том числе на огурцы — на 5,2%, картофель — на 0,3%.
В то же время выросли цены на белокочанную капусту — на 2,3%, помидоры — на 1,9%, столовую свеклу — на 1,3%, морковь — на 1,2%, яблоки — на 0,5%, репчатый лук и бананы — на 0,4%.
Подсолнечное масло и гречневая крупа подешевели на 0,2%, мясные консервы для детского питания и макаронные изделия — на 0,1%.
При этом выросли цены на баранину — на 0,8%, сахарный песок — на 0,7%, сосиски, сардельки, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,6%, черный чай- на 0,5%, маргарин, пастеризованное молоко и рис — на 0,4%, говядину, сливочное масло, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 0,3%, овощные консервы для детского питания, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, сметану, печенье, поваренную соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб и пшено — на 0,1%.