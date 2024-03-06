Куриные яйца в России с 27 февраля по 4 марта подешевели на 0,7%

При этом выросли цены на баранину — на 0,8%, сахарный песок — на 0,7%, сосиски, сардельки, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,6%, черный чай- на 0,5%, маргарин, пастеризованное молоко и рис — на 0,4%, говядину, сливочное масло, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 0,3%, овощные консервы для детского питания, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, сметану, печенье, поваренную соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб и пшено — на 0,1%.