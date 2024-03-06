Инвесторы вновь интересуются фондами акций и валютных облигаций

В феврале чистый приток в открытые и биржевые фонды составил 5,3 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds. Около 30% или 1,5 млрд рублей из них пришлось фонды акций и облигаций, которые были в числе отстающих полгода. В январе отток из розничных ПИФов составил почти 7,8 млрд рублей — в основном он приходился на разблокированные ПИФы.
Участники рынка отмечают, что инвесторы вновь интересуются рискованными активами, ожидая снижения ставок.
Также высокий интерес со стороны инвесторов наблюдается в отношении фондов валютных облигаций, указывает руководитель департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк. Чистый приток средств в такие фонды составил 2,9 млрд рублей, свидетельствуют данне Investfunds. В то же время из фондов рублевых облигаций инвесторы забрали порядка 2,5 млрд руб.
Снижается интерес к фондам денежного рынка — в феврале приток в них упал до полугодового минимума в 3,5 млрд рублей.