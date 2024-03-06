Инвесторы вновь интересуются фондами акций и валютных облигаций

В феврале чистый приток в открытые и биржевые фонды составил 5,3 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds. Около 30% или 1,5 млрд рублей из них пришлось фонды акций и облигаций, которые были в числе отстающих полгода. В январе отток из розничных ПИФов составил почти 7,8 млрд рублей — в основном он приходился на разблокированные ПИФы.